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Тоомас Хендрик Ильвес о создании новой магистерской степени в Тартуском университете: долгий и трудный процесс

Стен Таливеэ
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Тоомас Хендрик Ильвес на хуторе Эрма 5 декабря.
Тоомас Хендрик Ильвес на хуторе Эрма 5 декабря. Фото: Tairo Lutter

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес недавно оказался в центре внимания из-за развода - его брак с Иевой Ильвес закончились после восьми лет. Еще до того, как общественность узнала о ситуации Ильвесов, Март Нормет побывал в гостях у экс-президента в рамках шоу «Ночной гость» (Öökülaline).

Тоомас Хендрик Ильвес родился в семье эстонских иммигрантов в Швеции, но получил хорошее образование в Соединенных Штатах. Уже в юном возрасте Ильвес стал кем-то вроде гражданина мира, благодаря насыщенному событиями детству в двух зарубежных странах.

Каков же на самом деле Тоомас Хендрик, который был убежден, что успех Эстонии гарантирует членство в Европейском союзе и НАТО? В программе Kanal2 «Ночной гость» (Öökülaline - прим.ред.) экс-президент приоткрыл завесу тайны своей жизни.

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