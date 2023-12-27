Тоомас Хендрик Ильвес о создании новой магистерской степени в Тартуском университете: долгий и трудный процесс

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес недавно оказался в центре внимания из-за развода - его брак с Иевой Ильвес закончились после восьми лет. Еще до того, как общественность узнала о ситуации Ильвесов, Март Нормет побывал в гостях у экс-президента в рамках шоу «Ночной гость» (Öökülaline).