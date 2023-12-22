Estateguru, платформа, представляющая интересы инвесторов, уже два года назад подала иск о задолженности предпринимателю Керсти Крахт. За несколько дней до рождества Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск, пишет Elu24.
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Суд вынес решение: скандальная эстонская предпринимательница Керсти Крахт должна выплатить более 100 000 евро онлайн-платформе
Иск, вытекающий из договора поручительства Estateguru Tagatisagent OÜ, был частично удовлетворен, и суд обязал Керсти Крахт выплатить Estateguru Tagatisagent OÜ 114 843,71 евро. Иск не был удовлетворен на сумму 12 409,36 евро.