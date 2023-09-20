«Я не делала этого сознательно!» - подчеркивает Керсти Крахт, бизнесвумен, которая отменила одно слушание в ущерб другому, но в итоге пропустила оба. Однако, по словам представителей компании, подавшей гражданский иск против Крахт, ответчик пытается затянуть разбирательство.

Солнечным осенним утром 19 сентября предпринимательница и бывший советник министра финансов Керсти Крахт должна была сделать невозможное. Она должна была одновременно находиться в двух местах: в зале заседаний № 2009 Харьюского уездного суда и в зале № 2012, расположенном на небольшом расстоянии от него.