В таллиннской игровой комната MIU в начале декабря возникли обстоятельства, препятствующие работе предприятия, поскольку начавшаяся в конце ноября вспышка кишечного вируса в игровой комнате никак не сойдет на нет. «Вот вам и обещанная уборка», - родители возмущены тем, что игровая комната недостаточно хорошо справилась со своей задачей. По мнению Департамента здоровья, в возникновении вспышки заболеваемости нельзя винить игровую комнату, пишет Elu24.
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УБОРКА НЕ ПОМОГЛА? ⟩ Временно закрыты: случаи заражения ротавирусом в таллиннской игровой комнате продолжаются
В начале декабря мы писали о том, что благодаря случайному совпадению выяснилось, что люди, отмечавшие дни рождения своих детей в игровой комнате MIU, и их гости заразились кишечным вирусом.