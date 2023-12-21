УБОРКА НЕ ПОМОГЛА? ⟩ Временно закрыты: случаи заражения ротавирусом в таллиннской игровой комнате продолжаются

В таллиннской игровой комната MIU в начале декабря возникли обстоятельства, препятствующие работе предприятия, поскольку начавшаяся в конце ноября вспышка кишечного вируса в игровой комнате никак не сойдет на нет. «Вот вам и обещанная уборка», - родители возмущены тем, что игровая комната недостаточно хорошо справилась со своей задачей. По мнению Департамента здоровья, в возникновении вспышки заболеваемости нельзя винить игровую комнату, пишет Elu24.