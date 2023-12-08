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ДЕСЯТКИ ДЕТЕЙ ЗАРАЗИЛИСЬ КИШЕЧНЫМ ВИРУСОМ? ⟩ Таллиннские семьи после посещения игровой комнаты: на следующий день нас всех рвало

Хевели Туйск
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Скриншоты разговоров с заболевшими.
Скриншоты разговоров с заболевшими. Фото: Shutterstock / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

В начале этой недели выяснилось, что уже две недели подряд несколько детей, их родителей и родственников, которые находились в таллиннской детской комнате MIU, заразились страшным кишечным вирусом. «Через полтора дня после праздника шло с обеих сторон, это продолжалось в течение примерно 12 часов», - рассказывает один из родителей. В свою очередь, игровая комната пояснила, что очень серьезно относится к ситуации, и сразу после того, как родители поставили их в известность, была проведена тщательная уборка помещения, где проходил праздник. По данным Департамента здоровья, никаких жалоб на игровую комнату не поступало, пишет Elu24.

Кати (имя изменено, известно редакции) рассказала Elu24, как она отпраздновала день рождения двоих своих детей в игровой комнате MIU 2 декабря. «Это был мой первый опыт посещения игровой комнаты, так как одному исполнилось три года, а второму только год. Раньше не было смысла устраивать такой праздник, так как дети были совсем маленькие».

По словам матери двоих детей, на детский день рождения пришло 24 человека, из них десять - дети. День рождения прошел замечательно, но в конце следующего дня для них начался настоящий ад. «В ночь на 4 декабря у моего младшего началась рвота, четыре или пять раз за ночь. Ребенок был вялым, весь следующий день отказывался от еды, все время спал», - рассказала она, описывая, как все начиналось для ее семьи.

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