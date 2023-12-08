В начале этой недели выяснилось, что уже две недели подряд несколько детей, их родителей и родственников, которые находились в таллиннской детской комнате MIU, заразились страшным кишечным вирусом. «Через полтора дня после праздника шло с обеих сторон, это продолжалось в течение примерно 12 часов», - рассказывает один из родителей. В свою очередь, игровая комната пояснила, что очень серьезно относится к ситуации, и сразу после того, как родители поставили их в известность, была проведена тщательная уборка помещения, где проходил праздник. По данным Департамента здоровья, никаких жалоб на игровую комнату не поступало, пишет Elu24.
Для подписчиков
ДЕСЯТКИ ДЕТЕЙ ЗАРАЗИЛИСЬ КИШЕЧНЫМ ВИРУСОМ? ⟩ Таллиннские семьи после посещения игровой комнаты: на следующий день нас всех рвало
Кати (имя изменено, известно редакции) рассказала Elu24, как она отпраздновала день рождения двоих своих детей в игровой комнате MIU 2 декабря. «Это был мой первый опыт посещения игровой комнаты, так как одному исполнилось три года, а второму только год. Раньше не было смысла устраивать такой праздник, так как дети были совсем маленькие».