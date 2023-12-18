ВИДЕО ⟩ Солист популярной группы Imagine Dragons изумил поклонников своим поступком

Так, во время своего выступления он заметил своих поклонниц из Украины, которые держали в руках сине-желтый флаг. Артист попросил у девушек флаг, забрал его на сцену, высоко поднял, а затем расцеловал его.

В это же время Рейнольдс исполнял свой хит Thunder. Кроме того, он оставил свой автограф на флаге и вернул его обратно своим поклонницам.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Дэн берет на сцену сине-желтый флаг. Он неоднократно выражал поддержку Украине.

Кроме того, группа Imagine Dragons сняла клип на песню Crushed, в котором принял участие 14-летний украинцев из Новогригоровки. А затем маленький Саша приехал в Варшаву, где выступил с легендарной группой на одной сцене.