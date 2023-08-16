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Участники Imagine Dragons пригласили на сцену в Варшаве украинского подростка из разрушенного села

Limon.ee
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Солист группы Imagine Dragons.
Солист группы Imagine Dragons. Фото: IMAGO/Marek Klimek/NEWSPIX.pl

Американская группа Imagine Dragons во время концерта в Варшаве пригласила на сцену 14-летнего Александра из села Новогригоровка Николаевской области, которое разрушила страна-агрессор РФ. Об этом 15 августа в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Гордон.

«Саша потерял дом из-за российских обстрелов, но благодаря [фандрайзинговой платформе] United24 и донору платформы – сети «Аврора» – вскоре получит новый дом. Спасибо амбаcсадорам United24 Imagine Dragons за то, что на каждом концерте поднимаете флаг Украины, за решение быть с Украиной в самое тяжелое время в ее истории и рассказывать о войне всему миру», – написал Федоров.

В мае Imagine Dragons представил короткометражный фильм на композицию Crushed, снятый в Украине. Героем клипа стал именно 14-летний Саша.

Момент выхода парня на сцену показали на странице United24 в Instagram. Он поднял флаг Украины вместе с фронтменом Imagine Dragons Дэниэлом Рейнольдсом и режиссером Таем Арнольдом.

Историю Александра Imagine Dragons рассказала в клипе на песню Crushed. Ролик был снят в Украине Арнольдом в поддержку сбора средств на восстановление Украины, организованного United24.

После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменила свои концерты в России. Группа принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine.

В начале июня во время концерта в Праге (Чехия) фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг, а 30 июня на фестивале в Польше посвятил песню украинцам, осудив российскую агрессию.

Летом 2023 года группа стала амбасадором United24.

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

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