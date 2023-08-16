Участники Imagine Dragons пригласили на сцену в Варшаве украинского подростка из разрушенного села

«Саша потерял дом из-за российских обстрелов, но благодаря [фандрайзинговой платформе] United24 и донору платформы – сети «Аврора» – вскоре получит новый дом. Спасибо амбаcсадорам United24 Imagine Dragons за то, что на каждом концерте поднимаете флаг Украины, за решение быть с Украиной в самое тяжелое время в ее истории и рассказывать о войне всему миру», – написал Федоров.

В мае Imagine Dragons представил короткометражный фильм на композицию Crushed, снятый в Украине. Героем клипа стал именно 14-летний Саша.

Момент выхода парня на сцену показали на странице United24 в Instagram. Он поднял флаг Украины вместе с фронтменом Imagine Dragons Дэниэлом Рейнольдсом и режиссером Таем Арнольдом.

Историю Александра Imagine Dragons рассказала в клипе на песню Crushed. Ролик был снят в Украине Арнольдом в поддержку сбора средств на восстановление Украины, организованного United24.

После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменила свои концерты в России. Группа принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine.

В начале июня во время концерта в Праге (Чехия) фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг, а 30 июня на фестивале в Польше посвятил песню украинцам, осудив российскую агрессию.

Летом 2023 года группа стала амбасадором United24.