ВИДЕО ⟩ «Это всё прививки дают о себе знать!» Житель Эстонии ехал по делам, как вдруг увидел странные силуэты на дороге

В группе Facebook «EZ-дуны!» пользователь поделился роликом с видеорегистратора, на котором видно, как автомобиль в темное время суток едет по правой полосе дороги, как вдруг слева от машины появляется два силуэта.

«Еду я вчера, 13 декабря, по Ярвевана-теэ в сторону Ülemiste, и тут вдруг... дедушка с бабушкой. Люди, берегите себя...» - подписал автор публикации.

В комментариях к посту шутят. «Жалко, без моноколёс», - пишет один, намекая на видеоролик, на котором участник дорожного движения в Таллинне на моноцикле пробирается между машинами. «Это всё прививки дают о себе знать», - добавляет другой. «С такой пенсией ничего не страшно. Шагают на встречу светлому будущему», - пишут в комментариях.