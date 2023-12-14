«Первой моей мыслью было, что у него, должно быть, хорошее страхование жизни!» - говорит житель, поделившийся с редакцией Elu24 видео. Он заснял, как на дороге между машинами проносится человек на странном транспортном средстве. «Супергерой, которого мы заслужили», - пишут в комментариях.
ВИДЕО ⟩ «Супергерой, которого мы заслужили». Таллиннец на необычном транспортном средстве, привлек внимание участников дорожного движения
В Facebook-группе «EZ-дуны!» один из жителей Таллинна поделился видеороликом, на котором участник дорожного движения на моноцикле пробирается между машинами.
Необычное зрелище вызвало бурную реакцию в комментариях.
«Экстремально», - пишет один из пользователей. «Самоубийца. Себя убьёт и ещё кого-нибудь прихватит на срок», - добавляют в комментариях. «Интересно, здоровые ли у него почки и прочие органы, которые для трансплантации подходят», - пишет другой. «Автоналог? Не, не слышал», - шутит комментатор. «Первой моей мыслью было, что у него, должно быть, хорошее страхование жизни!» - признается молодой человек, поделившийся с редакцией видео.
На ролике видно, что снимающий водитель едет со скоростью более 60 км/ч. Человек на моноцикле, напротив, пронесся перед машиной, словно ветер.
Смотрите видео!