ВИДЕО ⟩ «Супергерой, которого мы заслужили». Таллиннец на необычном транспортном средстве, привлек внимание участников дорожного движения

«Экстремально», - пишет один из пользователей. «Самоубийца. Себя убьёт и ещё кого-нибудь прихватит на срок», - добавляют в комментариях. «Интересно, здоровые ли у него почки и прочие органы, которые для трансплантации подходят», - пишет другой. «Автоналог? Не, не слышал», - шутит комментатор. «Первой моей мыслью было, что у него, должно быть, хорошее страхование жизни!» - признается молодой человек, поделившийся с редакцией видео.