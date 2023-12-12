«Решение рассказать обо всем родилось потому, что жизнь наркомана в Эстонии сложнее, чем, пожалуй, где либо еще», - сказал актер Мярт Аванди в интервью газете Pealinn. В разговоре актер затронул, в частности, свое откровенное признание в программе Pealtnägija («Очевидец» - прим.ред.) в начале года, пишет Elu24.
Известный эстонский актер: после шокирующего признания в зависимости ко мне стали обращаться не только наркоманы
«Это интервью [в программе Pealtnägija] - результат решения, принятого несколькими месяцами ранее», - сказала Аванди, комментируя передачу, в которой он призналась в наркозависимости.
«Я был уверен, что это необходимо сделать. Решение признаться в наркозависимости возникло потому, что жизнь наркомана в Эстонии сложнее, чем, пожалуй, где-либо еще. У нас принято осуждать наркоманов. Клеймят потому, что наркотики нелегальны. Для нас это тоже было чуждой темой. Алкоголизм нам гораздо более знаком. Мы все знаем, что алкоголь делает с человеком. Но проблема наркотиков пугает людей».
Кроме того, Аванди признался, что после интервью с ним связались несколько сотен наркоманов, спрашивая, как ему помогли. «Я старался помочь им, насколько мог».
Знаменитый эстонский актер добавил, что после интервью с ним также связался наркополицейский. «Теперь мы общаемся довольно часто. Он спрашивает мое мнение о том, как следует проводить политику в отношении наркотиков. Я не лидер мнений в этой области, но я был по другую сторону и кое-что знаю».
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