Известный эстонский актер: после шокирующего признания в зависимости ко мне стали обращаться не только наркоманы

«Это интервью [в программе Pealtnägija] - результат решения, принятого несколькими месяцами ранее», - сказала Аванди, комментируя передачу, в которой он призналась в наркозависимости.

«Я был уверен, что это необходимо сделать. Решение признаться в наркозависимости возникло потому, что жизнь наркомана в Эстонии сложнее, чем, пожалуй, где-либо еще. У нас принято осуждать наркоманов. Клеймят потому, что наркотики нелегальны. Для нас это тоже было чуждой темой. Алкоголизм нам гораздо более знаком. Мы все знаем, что алкоголь делает с человеком. Но проблема наркотиков пугает людей».

Кроме того, Аванди признался, что после интервью с ним связались несколько сотен наркоманов, спрашивая, как ему помогли. «Я старался помочь им, насколько мог».

Знаменитый эстонский актер добавил, что после интервью с ним также связался наркополицейский. «Теперь мы общаемся довольно часто. Он спрашивает мое мнение о том, как следует проводить политику в отношении наркотиков. Я не лидер мнений в этой области, но я был по другую сторону и кое-что знаю».

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