Заявление известного эстонского актера шокировало общественность: он признался в страшной зависимости

Перед выходом программы на сайте общественно-правового телеканала появилось видео Аванди, в котором он рассказывает, что другие люди часто встречали его на улицах города, когда он был под воздействием наркотиков. «Вы видели меня в эфире телепередач, вы видели меня на сцене в рамках спектакля, ходили на концерты...» - перечисляет Аванди.