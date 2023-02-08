Известный эстонский актер Мярт Аванди раньше уже откровенно рассказывал о борьбе с алкоголизмом. Теперь комик сделал еще одно шокирующее заявление: он десять лет без остановки употреблял кокаин. Подобное признание комик сделал в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ETV, которая выйдет в эфир уже сегодня вечером.
Заявление известного эстонского актера шокировало общественность: он признался в страшной зависимости
Заявление известного эстонского актера шокировало общественность: он признался в страшной зависимости
Перед выходом программы на сайте общественно-правового телеканала появилось видео Аванди, в котором он рассказывает, что другие люди часто встречали его на улицах города, когда он был под воздействием наркотиков. «Вы видели меня в эфире телепередач, вы видели меня на сцене в рамках спектакля, ходили на концерты...» - перечисляет Аванди.
По словам телеведущего, выходить на сцену под воздействием кокаина - самоубийство. «В лучшем случае зрители думали, что у Мярта плохой день. Но некоторые видели меня насквозь», - признается телеведущий, что неоднократно выходил на сцену после употребления кокаина.
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