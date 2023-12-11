ГАЛЕРЕЯ ⟩ Интересные спикеры и красивые дамы: в Таллинне прошел первый Балтийский женский форум

Балтийский женский форум – это первый русскоязычный бизнес-форум, созданный специально для женщин из стран Балтии, Скандинавии и остальной Европы. На Форуме были затронуты важные сферы жизни.

Организаторы мероприятия, коммуникационное агентство FROG-MEDIA и JRPlanner, тщательно выбирали спикеров на форум. Перед зрительницами выступали психологи, сексологи и другие видные персоны нашей страны и не только. В ходе череды интересных выступлений были затронуты как материальные аспекты жизни, так и духовные.

Изюминкой форума стали «Истории успеха» от певицы Тани Михайловой-Саар и других не менее талантливых женщин. Смотрите галерею!