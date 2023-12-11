«Я не знала эстонского языка, а в музыкальной школе сказали, что у меня нет слуха!» Таня Михайлова-Саар о тернистом пути к успеху

– Я, конечно, на чужих ошибках довольно мало училась. Я все же училась на своих ошибках, но стараюсь на одни и те же грабли не наступать. Приведу в пример неумение говорить «нет». Вот эту ошибку я повторяла часто. А все потому, что долго не знала себе цену. На многое соглашалась: выступать в каких-то местах, где я знала, что будет плохая техника или придется переодеваться в коридоре. Очень долго я училась говорить нет и не обесценивать себя, слушать свой внутренний голос и принимать верные решения. Поэтому скажу всем женщинам: не обесценивайте себя!

– Говорят, что каждая успешная женщина должна обязательно позволять себе какие-то маленькие слабости. Что ты разрешаешь себе, чтобы расслабиться?

– Очень люблю сидеть на диванчике и наслаждаться чашкой кофе с утра, смотря в окно. Я люблю гулять, я люблю с друзьями разговаривать. Но и одиночество очень люблю. Иногда очень важно побыть одной. А слабостей у меня очень много (смеется). Я люблю сладкое, вкусно поесть, очень люблю ездить по миру. Не успеваю, конечно, но очень люблю!

– Если вспомнить, как все начиналось. 18-летняя Таня уехала из города Кохтла-Ярве…

– Да, уехала из Кохтла-Ярве. Сначала училась в Вильянди на хореграфа, потом перебралась в Таллинн.

– Насколько сложно было покорять столицу?