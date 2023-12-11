На прошедшей неделе, 7 декабря, в столичном отеле Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel прошел первый Балтийский женский форум. Одним из ожидаемых спикеров на нем стала певица Таня Михайлова-Саар, которая откровенно рассказала о своем тернистом пути к успеху. Смотрите ВИДЕО!
«Я не знала эстонского языка, а в музыкальной школе сказали, что у меня нет слуха!» Таня Михайлова-Саар о тернистом пути к успеху
Певица Таня Михайлова-Саар родилась в Ида-Вирумаа, в городе Кохтла-Ярве. Так получилось, что к 18 годам будущая эстонская звезда совершенно не знала эстонский язык, ведь в ее родном городе жизнь протекала на русском языке. В музыкальную школу ее тоже не взяли – сказали, что у нее нет слуха. Но своим упорством и трудолюбием девушка сумела по кирпичику выстроить путь к успеху.
После выступления Тани в 2014 году на Евровидении она стала в Эстонии востребованной: сольные концерты, гастроли, участие в телевизионных конкурсах. Уже много лет Танино лицо украшает обложки глянцевых журналов. К слову, на родном языке певица теперь уже говорит с акцентом, ведь практически не использует его в повседневной жизни. Уже шесть лет Таня замужем за эстонским музыкантом Микком Сааром, с которым они воспитывают пятилетнего сына Теодора. Впрочем, вместе известная в Эстонии музыкальная пара уже шестнадцать лет.
– Таня, на Женском форуме в Таллинне ты рассказала о своем пути к успеху. Был ли он тернистым для тебя?
– Мой путь к успеху был довольно долгим, довольно-таки тернистым, в то же время очень интересным. Но я рада, что на нем было много камушков, потому что именно так я прошла хорошее обучение.
– Говорят, что умные люди учатся не на своих, а на чужих ошибках. От каких своих ошибок ты бы предостерегла других женщин?
– Я, конечно, на чужих ошибках довольно мало училась. Я все же училась на своих ошибках, но стараюсь на одни и те же грабли не наступать. Приведу в пример неумение говорить «нет». Вот эту ошибку я повторяла часто. А все потому, что долго не знала себе цену. На многое соглашалась: выступать в каких-то местах, где я знала, что будет плохая техника или придется переодеваться в коридоре. Очень долго я училась говорить нет и не обесценивать себя, слушать свой внутренний голос и принимать верные решения. Поэтому скажу всем женщинам: не обесценивайте себя!
– Говорят, что каждая успешная женщина должна обязательно позволять себе какие-то маленькие слабости. Что ты разрешаешь себе, чтобы расслабиться?
– Очень люблю сидеть на диванчике и наслаждаться чашкой кофе с утра, смотря в окно. Я люблю гулять, я люблю с друзьями разговаривать. Но и одиночество очень люблю. Иногда очень важно побыть одной. А слабостей у меня очень много (смеется). Я люблю сладкое, вкусно поесть, очень люблю ездить по миру. Не успеваю, конечно, но очень люблю!
– Если вспомнить, как все начиналось. 18-летняя Таня уехала из города Кохтла-Ярве…
– Да, уехала из Кохтла-Ярве. Сначала училась в Вильянди на хореграфа, потом перебралась в Таллинн.
– Насколько сложно было покорять столицу?
– Мне было очень сложно, потому что я не знала эстонского языка совсем. Я стала его учить лишь тогда, когда поступила в Вильяндискую академию культуры. Это было уже довольно-таки поздно, мне было 18 лет. Русская девушка с русским акцентом, которая хочет петь… Никто вначале не был в восторге от такого и не спешил брать мои песни на радио, приглашать выступать. Поэтому у меня много времени ушло на то, чтобы здесь остаться. Я была очень жизнерадостной, темпераментной: возьмите меня, я умею танцевать, люблю петь, юху-ху! Возможно, я просто всех и взяла измором, везде была готова выступать. И потихоньку люди начали ко мне привыкать. А после того, как я съездила на «Евровидение-2014» и не попала в финал, почувствовала колоссальную поддержку от жителей Эстонии – тогда и случился этот щелчок, люди приняли меня.
– Ты говоришь, что до 18 лет ты не учила толком государственный язык, а сейчас тебя называют примером интеграции. Как ты добилась таких успехов в обучении, мне кажется, теперь, когда ты говоришь на русском, у тебя проскальзывает легкий акцент?
– Во-первых, я не боялась ошибиться. Когда я начала учить эстонский, я всем вокруг говорила - исправляйте меня, стала читать эстонские журналы, смотреть эстонские каналы. Смотрела фильмы с субтитрами. Просто я очень-очень хотела выучить язык. Всегда во всех ситуациях вопрос мотивации стоит на первом месте. А я очень хотела выступать, очень хотела петь. Просто до 18 лет я думала, что поеду учиться в Санкт-Петребург, а потом передумала. Я поняла, что мне нравится в Эстонии, и тут неожиданно выяснилось, что в Эстонии надо говорить по-эстонски (смеется).
– Я уже поняла, что секрет твоего успеха в сильном, напористом характере. Но как удается совмещать материнство и успешную карьеру?
– Не всегда это, конечно, легко. Иногда бывают такие моменты, что ты чувствуешь, ну все - "мать года" ты сегодня (говорит с иронией). Но я думаю, так у всех иной раз бывает. Мой муж, как и я, музыкант, певец, и мы нашего сына Теодора просто интегрировали в свою жизнь, а не наоборот. Мы берем его на съемки, на репетиции, на выступления. Везде, где только можно его взять, мы его берем с собой, поэтому он привык немножко ждать, немножко с нами петь. Иногда приходится и бабушек привлекать.
– Лозунг твоего выступления на Женском форуме в Таллинне: мечтай, желай и Вселенная тебя услышит. Это действительно работает?
– Я такой человек, который верит, что надо манифестировать, надо высказать то, что ты действительно хочешь, и тогда будут правильные двери открываться. Мне нравится думать, что не важна ситуация, а важно твое отношение к ней. Я пытаюсь быть позитивной в любых ситуациях и верю, что если ты чего-то очень хочешь, оно произойдет. Но для этого надо и работать много.
Нельзя сесть на диване и ждать, пока тебе позвонят, придут, возьмут на ручки и отнесут на сцену. Работать тоже надо! Хотя, иногда и я бываю очень ленивая, иногда. Но я же тоже человек. И полениться тоже бывает полезно, но потом работать!