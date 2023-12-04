СМОТРИ ⟩ Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в Сети

На показе в Лос-Анджелесе манекенщики дефилировали в том числе в огромных кроссовках 10XL модного дома. Изделия отличались широкой подошвой, которая явно контрастировала с размером человеческой ноги.

Пользователи высказались о данной продукции бренда под постом. «Когда нужно помочь маме занести продукты, ты надеваешь первую попавшуюся под руку обувь», «Когда пропустил "день ног"», «Туфли Микки Мауса», «Когда двухлетка надевает ботинки отца», «Эта обувь должна быть незаконна», «Лягушачья мода», - заявили они.