У нас в таком ходят в сауну, а Balenciaga считает это юбкой и просит 1000 евро!

Модный дом Balenciaga выпустил юбку-полотенце стоимостью почти тысячу евро, что, конечно же, вызвало большой ажиотаж среди интернет-пользователей. В то время как компания IKEA использовала ситуацию для рекламы своих полотенец для сауны, эстонская культура сауны также была ловко разрекламирована туристическим изданием Visit Estonia, пишет elu24.
Испанский люксовый бренд Balenciaga и раньше шокировал людей своими творениями, и останавливаться они не собираются! В весенней коллекции Balenciaga 2024 года появилось интересное изделие - юбка-полотенце, которая выглядит как банное полотенце, обернутое вокруг бедер. За эту хлопковую красоту придется выложить 925 долларов или около 845 евро.