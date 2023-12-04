ОПРОС ⟩ Что современные дети просят у Деда Мороза: ни за что не догадаетесь!

На пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний калейдоскоп 2023». В нем приняли участие 280 детей из разных регионов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Оказавшись в таком цветнике юных артистов, мы решили узнать, что же просят у Деда Мороза современные дети. Признавайтесь, вам интересно узнать, какие ответы дали дети? Нам было очень!

Вам кажется, что до Нового года еще уйма времени, а вот и нет! Как выяснилось, юные артисты уже вовсю начинают сочинять и отправлять письма самому главному исполнителю желаний Деду Морозу. «Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается». Уж кто-кто, а дети в этом абсолютно уверены.

Что же просит современное подрастающее поколение? Пожалуй, на первом месте среди детских предпочтений всевозможные современные гаджеты, но их мы даже не стали включать в опрос, а сосредоточились на более интересных ответах: «новую цепочку, духи, брендовую шапочку, кулончик».

Кто-то хочет получить на Новый год Полароид, (такие фотоаппараты вновь в тренде у подростков) ну а кто-то мечтает, чтобы в меховых варежках Деда Мороза оказался живой котенок. К слову, получить живого друга на Новый год дети мечтали как тридцать лет назад, так и сейчас. Например, маленькая Мила признается, что очень ждет под елкой щенка.