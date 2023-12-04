ОПРОС ⟩ Что современные дети просят у Деда Мороза: ни за что не догадаетесь!

От гаджетов до котят: портал Limon.ee раскрывает тайны новогодней почты. Мы спросили мальчиков и девочек разных возрастов, что они хотят получить от Деда Мороза в этом году. Смотрите ВИДЕО!
На пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний калейдоскоп 2023». В нем приняли участие 280 детей из разных регионов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Оказавшись в таком цветнике юных артистов, мы решили узнать, что же просят у Деда Мороза современные дети. Признавайтесь, вам интересно узнать, какие ответы дали дети? Нам было очень!
Вам кажется, что до Нового года еще уйма времени, а вот и нет! Как выяснилось, юные артисты уже вовсю начинают сочинять и отправлять письма самому главному исполнителю желаний Деду Морозу. «Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается». Уж кто-кто, а дети в этом абсолютно уверены.
Что же просит современное подрастающее поколение? Пожалуй, на первом месте среди детских предпочтений всевозможные современные гаджеты, но их мы даже не стали включать в опрос, а сосредоточились на более интересных ответах: «новую цепочку, духи, брендовую шапочку, кулончик».
Кто-то хочет получить на Новый год Полароид, (такие фотоаппараты вновь в тренде у подростков) ну а кто-то мечтает, чтобы в меховых варежках Деда Мороза оказался живой котенок. К слову, получить живого друга на Новый год дети мечтали как тридцать лет назад, так и сейчас. Например, маленькая Мила признается, что очень ждет под елкой щенка.
Никита хотел бы получить на праздники яркие эмоции. «Чтобы этот новый год прошел лучше, чем остальные», - говорит юный житель Таллинна. Впрочем, материальный подарок от Деда Мороза он тоже не прочь получить. «Может-быть, какой-нибудь конструктор... Хотя, знаете... Лучший подарок все же ощущения и эмоции», - подумав, заключает подросток.
Маленькая Ксюша хочет получить на Новый год новый телефон, а ее подруга – «много-много косметики». А как вы думали? Артисты даже в самом нежном возрасте используют на сцене тени, тушь, помаду, румяна. «Мне очень нравится краситься, пробовать что-то новое», - признается девочка.
«Синтезатор, - говорит Каролина. - Потому что на нем очень прикольно играть, я пробовала. У моей подруги такой, и я играла на нем некоторые песни».
«Фотоаппарат, - уверено отвечает Аня. - Чтобы фоткать природу.»
«Мне очень нравится слушать кей-поп, - признается Диана. - И я бы хотела получить несколько альбомов моих любимых групп». Другая участница коллектива, в котором танцует Диана, добавляет: «Карточки блэкпинк!». Родители, вы не в курсе, что это такое? Тогда вам в помощь гугл! Который, к слову, называет такие карты универсальным презентом для девушки и парня любого возраста, которые наслаждаются корейской поп-музыкой.
У мальчиков желания более простые и понятные. Маленький Аман из Таллинна хочет научиться кататься на велосипеде, поэтому Деду Морозу придется затаскивать под елку новенький велосипед. Его старший брат Нуран хочет себе хорошего настроения на весь следующий год, но если это волшебнику не под силу, то можно ограничиться крутыми санками.
Малышка Марийка твердо знает, что на Новый год ей нужен велик. А ее мама Татьяна просто мечтает, чтобы все детские желания исполнились. «Всего хорошего, и мира, мира всем нам. И счастья», - говорит она. В Эстонию семья из Украины перебралась с началом войны.