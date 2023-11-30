ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что устроили дети посреди рабочей недели на пароме Baltic Queen

Во вторник вечером, 28 ноября, за час до отправления круизного судна Baltic Queen из Таллинна в Стокгольм в шоу-баре начался международный творческий фестиваль «Осенний калейдоскоп 2023». Организатор яркого праздника, который ежегодно проходит на волнах Балтийского моря, - таллиннская школа моды и танца Max Moda.

Фото: Konstantin Sednev

Калейдоскоп ярких номеров, оригинальные костюмы, необычная хореография, десятки ценных кубков, призов, дипломов, и море позитивных эмоций - так выглядел этот яркий праздник, наблюдать который мог каждый пассажир парома. По традиции фестиваль проходит на пароме два дня, в первый день свои таланты показывают более юные таланты, во второй день на сцену выходят участники постарше.

Фото: Konstantin Sednev

Фестиваль, который ежегодно ждут талантливые дети и подростки, их родители и, конечно, преподаватели, проходит на пароме Baltic Queen ежегодно в конце осени. «Все участники долго готовились и с трепетом ждали своего выхода на сцену», - сказал организатор «Осеннего Калейдоскопа 2023» и руководитель Max Moda Максим Хлебников.

Фото: Konstantin Sednev

В фестивале «Осенний калейдоскоп» в этом году приняли участие 280 участников из Литвы, Латвии, Украины и разных регионов Эстонии. Всего с фестивальной группой в круиз Таллинн-Стокгольм отправилось 500 пассажиров. Юных артистов на борту сопровождали педагоги и родители.