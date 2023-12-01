ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дети и подростки из Эстонии и не только устроили яркое шоу на волнах Балтийского моря

28 и 29 ноября на пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2023». Организатор яркого праздника – таллиннская школа моды и танцы Max Moda.
Мы уже показывали вам, как прошел первый день фестиваля, а теперь спешим поделиться красочной галереей со второго дня.
В этом году свои музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали коллективы из четырех стран – Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Если в первый день номера показывали юные таланты, то во второй день фестиваля выступали ребята постарше. Пассажирам парома Baltic Queen пришлось в этот вечер нелегко: восторженные, они чуть не отбили себе ладони - так отчаянно аплодировали!
Портал Limon.ee побывал на этом ярком празднике детского творчества. Смотрите галерею!