ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дети и подростки из Эстонии и не только устроили яркое шоу на волнах Балтийского моря

Мы уже показывали вам, как прошел первый день фестиваля , а теперь спешим поделиться красочной галереей со второго дня.

В этом году свои музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали коллективы из четырех стран – Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Если в первый день номера показывали юные таланты, то во второй день фестиваля выступали ребята постарше. Пассажирам парома Baltic Queen пришлось в этот вечер нелегко: восторженные, они чуть не отбили себе ладони - так отчаянно аплодировали!