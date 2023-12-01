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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дети и подростки из Эстонии и не только устроили яркое шоу на волнах Балтийского моря

Светлана Карабут
, Руководитель портала Limon.ee
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28 и 29 ноября на пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2023». Организатор яркого праздника – таллиннская школа моды и танцы Max Moda. 

Мы уже показывали вам, как прошел первый день фестиваля, а теперь спешим поделиться красочной галереей со второго дня.

В этом году свои музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали коллективы из четырех стран – Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Если в первый день номера показывали юные таланты, то во второй день фестиваля выступали ребята постарше. Пассажирам парома Baltic Queen пришлось в этот вечер нелегко: восторженные, они чуть не отбили себе ладони - так отчаянно аплодировали!

Портал Limon.ee побывал на этом ярком празднике детского творчества. Смотрите галерею!

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