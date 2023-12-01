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МАМА, ПАПА, СЕСТРА И КУЧА ПОКЛОННИКОВ ⟩ Смотрите, кто пришел поздравить Алику с выходом дебютного альбома

Limon.ee
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В четверг вечером, 30 ноября, в столичном Kinomaja собрались эстонские знаменитости, представители СМИ, друзья и поклонники Алики Миловой. Поздравить певицу с выходом дебютного альбома пришла и самые близкие.

Алика Милова, представлявшая этой весной Эстонию на Евровидении, выпустила свой дебютный альбом, в котором представлены песни на четырех языках: эстонском, русском, английском и украинском. По словам певицы, о своем сольном альбоме она мечтала с девяти лет. 

Смотрите интервью с Аликой: 

ВИДЕО 〉 «Если бы песни были лишь на эстонском, это не была бы я!» Алика представила в Таллинне дебютный альбом

В создании альбома приняли участие продюсеры из Эстонии, Нидерландов, Финляндии и Латвии. 

Поздравить Алику на концерт-презентацию пришли родные, друзья и коллеги певицы. В этот вечер Алика раздавала автографы и светилась от счастья.

Смотрите, кто пришел поздравить Алику в этот вечер!

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