МАМА, ПАПА, СЕСТРА И КУЧА ПОКЛОННИКОВ ⟩ Смотрите, кто пришел поздравить Алику с выходом дебютного альбома

Алика Милова, представлявшая этой весной Эстонию на Евровидении, выпустила свой дебютный альбом, в котором представлены песни на четырех языках: эстонском, русском, английском и украинском. По словам певицы, о своем сольном альбоме она мечтала с девяти лет.

Смотрите интервью с Аликой:

В создании альбома приняли участие продюсеры из Эстонии, Нидерландов, Финляндии и Латвии.

Поздравить Алику на концерт-презентацию пришли родные, друзья и коллеги певицы. В этот вечер Алика раздавала автографы и светилась от счастья.