В четверг вечером, 30 ноября, в столичном Kinomaja собрались эстонские знаменитости, представители СМИ, друзья и поклонники Алики Миловой. Поздравить певицу с выходом дебютного альбома пришла и самые близкие.
МАМА, ПАПА, СЕСТРА И КУЧА ПОКЛОННИКОВ ⟩ Смотрите, кто пришел поздравить Алику с выходом дебютного альбома
Алика Милова, представлявшая этой весной Эстонию на Евровидении, выпустила свой дебютный альбом, в котором представлены песни на четырех языках: эстонском, русском, английском и украинском. По словам певицы, о своем сольном альбоме она мечтала с девяти лет.
Смотрите интервью с Аликой:
ВИДЕО 〉 «Если бы песни были лишь на эстонском, это не была бы я!» Алика представила в Таллинне дебютный альбом
В создании альбома приняли участие продюсеры из Эстонии, Нидерландов, Финляндии и Латвии.
Поздравить Алику на концерт-презентацию пришли родные, друзья и коллеги певицы. В этот вечер Алика раздавала автографы и светилась от счастья.
Смотрите, кто пришел поздравить Алику в этот вечер!