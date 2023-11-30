В последний вечер осени певица Алика Милова устроила в Таллинне официальную презентацию своего дебютного альбома. Называется он очень просто, но крайне ценен для юной звезды, которая родилась в Нарве и так стремительно покорила своим голосом и харизмой не только Эстонию, но и Европу.
ВИДЕО ⟩ «Если бы песни были лишь на эстонском, это не была бы я!» Алика представила в Таллинне дебютный альбом
В четверг вечером, 30 ноября, в столичном Kinomaja собрались эстонские знаменитости, представители СМИ, друзья и поклонники Алики Миловой. Певица светилась от счастья и раздавала автографы на своей дебютной пластинке. И это не оговорка, именно пластинке! Ведь дебютный альбом Миловой под названием «ALIKA» вышел как на CD-дисках, так и на виниле.
Альбом носит имя своей создательницы, поскольку, по словам Алики, полностью ее представляет. О своем сольном альбоме Милова мечтала с самого детства, и вот теперь, в 21 год, мечта стала реальностью.
«Очень много названий приходило в голову, но в итоге мы решили, что «ALIKA» - самое правильное. Это я! - разводит руками певица. - Это я - та самая девятилетняя Алика, которая маленькая мечтала о выходе альбома, и которая тогда еще не предвидела будущее, что действительно так и будет. А еще сегодняшняя Алика - та девушка, которая старается быть сильной».
Впрочем, певица признается, что не очень-то внутренне с детства она и изменилась. В ней все еще живет та маленькая девчушка из приграничного города. «И повеселиться, и подурачиться - это всегда в моем стиле, но при этом с самого детства во мне крепкий стержень, в детстве я была еще и похуже», - говорит Алика, смеясь, имея в виду, что с малых лет привыкла добиваться своих целей.
К слову, сейчас, когда к Алике подходят с просьбой поставить автограф на ее дебютном альбоме, певица испытывает искреннюю радость.
«Когда кто-то ко мне подходит с ней и просит автограф, у меня тот самый детский восторг каждый раз. Я думаю: ух ты, человек и правда купил мою пластинку и правда хочет на нее мой автограф! Маленькая Алика внутри на сто процентов этому очень и очень рада», - признается певица.
В дебютном альбоме Алики 13 песен, причем, композиции представлены на эстонском, английском, русском и украинском языках.
«Если бы я включила в альбом песни только на эстонском языке, это не была бы полностью я, если бы только английский - то же самое. Поскольку я сама интернациональный человек, мультилингвист, эти четыре языка в моей жизни очень важны, поэтому альбом на разных языках», - объясняет Алика.
По словам певицы, композиция на украинском языке - желание поддержать Украину через музыку. «Важно не молчать и все еще об этом говорить, потому что это еще не закончилось, хоть и должно», - говорит певица.
У Алики, которая получила широкую известно благодаря шоу Eesti otsib superstaari, а весной представившей Эстонию на Евровидении, на дебютном альбоме, кроме уже вышедших синглов, представлены семь новых песен. В создании альбома приняли участие продюсеры из Эстонии, Нидерландов, Финляндии и Латвии.
Смотрите видеоинтервью Алики с презентации ее нового альбома, где певица рассказала не только о музыке, но и о планах на новогодние праздники!