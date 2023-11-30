ВИДЕО ⟩ «Если бы песни были лишь на эстонском, это не была бы я!» Алика представила в Таллинне дебютный альбом

В четверг вечером, 30 ноября, в столичном Kinomaja собрались эстонские знаменитости, представители СМИ, друзья и поклонники Алики Миловой. Певица светилась от счастья и раздавала автографы на своей дебютной пластинке. И это не оговорка, именно пластинке! Ведь дебютный альбом Миловой под названием «ALIKA» вышел как на CD-дисках, так и на виниле.

Альбом носит имя своей создательницы, поскольку, по словам Алики, полностью ее представляет. О своем сольном альбоме Милова мечтала с самого детства, и вот теперь, в 21 год, мечта стала реальностью.

«Очень много названий приходило в голову, но в итоге мы решили, что «ALIKA» - самое правильное. Это я! - разводит руками певица. - Это я - та самая девятилетняя Алика, которая маленькая мечтала о выходе альбома, и которая тогда еще не предвидела будущее, что действительно так и будет. А еще сегодняшняя Алика - та девушка, которая старается быть сильной».

Впрочем, певица признается, что не очень-то внутренне с детства она и изменилась. В ней все еще живет та маленькая девчушка из приграничного города. «И повеселиться, и подурачиться - это всегда в моем стиле, но при этом с самого детства во мне крепкий стержень, в детстве я была еще и похуже», - говорит Алика, смеясь, имея в виду, что с малых лет привыкла добиваться своих целей.