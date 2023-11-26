В тюрьме США умер экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда. Ранее на него напали с ножом

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, скончался в больнице в Тусоне, штат Аризона, США, пишет RUS TVNET. В субботу, 25 ноября, мы писали, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, на него напал с ножом другой заключенный.