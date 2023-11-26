В тюрьме США умер экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда. Ранее на него напали с ножом

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, скончался в больнице в Тусоне, штат Аризона, США, пишет RUS TVNET. В субботу, 25 ноября, мы писали, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, на него напал с ножом другой заключенный.
Накануне несколько заключенных напали на Шовина, нанеся ему ножевые ранения. Бывшего полицейского госпитализировали, но он умер в больнице.
#BREAKING: Tuscan Medical Center in Arizona announces death of Derek Chauvin, the officer involved in the death of George Floyd, who was rushed to intensive care after being stabbed in Federal prison earlier today. pic.twitter.com/Us1ZKZCo68— The Watcher 🌎 (@TheWatcherDaily) November 25, 2023
Адвокат Шовина Эрик Нельсон рекомендовал держать его подальше от других заключенных, чтобы он не стал мишенью для нападений. Шовина ради его собственной безопасности в тюрьме штата Миннесота в основном держали в одиночной камере.
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