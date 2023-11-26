Вс, 26.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В тюрьме США умер экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда. Ранее на него напали с ножом

Limon.ee
Facebook
Comments
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Фото: Reuters/ScanPix

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, скончался в больнице в Тусоне, штат Аризона, США, пишет RUS TVNET. В субботу, 25 ноября, мы писали, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, на него напал с ножом другой заключенный. 

Накануне несколько заключенных напали на Шовина, нанеся ему ножевые ранения. Бывшего полицейского госпитализировали, но он умер в больнице.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон рекомендовал держать его подальше от других заключенных, чтобы он не стал мишенью для нападений. Шовина ради его собственной безопасности в тюрьме штата Миннесота в основном держали в одиночной камере.

Читайте подробнее:

На полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда, напали с ножом в тюрьме

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх