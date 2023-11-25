На полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда, напали с ножом в тюрьме

Другой заключенный нанес ножевое ранение Шовину в Федеральном исправительном учреждении в Тусоне, штат Аризона. Эта тюрьма среднего режима часто страдает от сбоев в системе безопасности и нехватки персонала.

Тюремное управление подтвердило, что в пятницу около обеда в этой тюрьме напали на заключенного. Персонал локализовал инцидент и принял «меры по спасению жизни», прежде чем заключенный был доставлен в больницу для дальнейшего лечения и обследования.

Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал, а Федеральное бюро расследований (ФБР) было уведомлено об инциденте. Посещения тюрьмы, в которой содержатся около 380 заключенных, были временно приостановлены.

Нанесение ножевого ранения Шовину стало вторым крупным нападением на заключенных федеральной тюрьмы США за последние пять месяцев. В июле в федеральной тюрьме во Флориде заключенный ударил ножом бывшего спортивного врача Ларри Нассара.

47-летний Шовин был отправлен в Федеральное исправительное учреждение Тусона в августе 2022 года из тюрьмы строгого режима штата Миннесота для одновременного отбывания 21 года федерального наказания за нарушение гражданских прав Флойда и 22 лет и шести месяцев в тюрьме штата за убийство второй степени.