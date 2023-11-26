ОТДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС ⟩ Эстония впервые участвует на Детском Евровидении: поддержите нашу 11-летнюю участницу

Menu пишет, что хотя вокальный конкурс состоится в воскресенье вечером в 17:00, проголосовать за понравившегося исполнителя можно уже сейчас.

Проголосовать можно на сайте Детского Евровидения до начала конкурса 26 ноября. Голосование будет возобновлено через 15 минут после выступления всех артистов.

В режиме онлайн можно голосовать одновременно за трех участников, включая артиста, представляющего вашу страну. Помимо интернет-голосования, выступления будут оценивать жюри.

В этом году Детское Евровидение пройдет в Ницце (Франция). В отличие от Евровидения, в нем не будет полуфиналов, в финальном концерте выступят все 16 стран-участниц.

Эстония впервые принимает участие в Детском Евровидении. Арханна Сандра Арбма выйдет на сцену в воскресенье, 26 ноября, с песней «Hoiame kokku» («Держимся вместе» - прим. ред.).

«Я бы хотела, чтобы посыл песни и моего выступления проник в сердца людей», - сказала Elu24 11-летняя Арханна Сандра Арбма.

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