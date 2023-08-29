ВПЕРВЫЕ! ⟩ 11-летняя девочка из Ряпина представит Эстонию на Детском Евровидении

Детское Евровидение - общеевропейский вокальный конкурс, организуемый Европейским вещательным союзом (EBU), предназначен для юных исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет и по своему характеру напоминает знакомый многим конкурс песни Евровидение.

По данным EBU, в этом году в конкурсе участвуют 16 стран. Эстония впервые принимает участие в молодежном песенном конкурсе! Эстонское национальное телерадиовещание (Eesti Rahvusringhääling) направит на конкурс 11-летнюю Арханну Сандру Арбма, победительницу вокального шоу ETV «Звездная сцена-2022».

Арханна родом из города Ряпина и начала заниматься в Ряпинской музыкальной школе у преподавателя Марго Сууре в возрасте пяти лет. Ее великолепный голос и исполнительское мастерство покоряют слушателей, а многочисленные конкурсы и выступления обеспечили ей уверенное присутствие на сцене. Помимо пения, Арханна учится играть на фортепиано.

Не менее 60% песни, исполняемой на Детском Евровидении, должно быть на родном языке, а 40% может быть на другом языке. Арханна исполнит новую песню на эстонском языке, премьера которой состоится в ближайшие месяцы.

Детское Евровидение проводится с 2003 года. В прошлом году конкурс проходил в Ереване, Армения, и победу в нем одержал молодой француз Лиссандро с песней Oh Maman!.

В этом году конкурс пройдет 26 ноября в Ницце, Франция, и будет транслироваться в прямом эфире на каналах ERR.