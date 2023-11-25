«Утром или вечером, когда у вас возникнет непреодолимое желание что-нибудь закрыть, то у нас вы найдете самые разнообразные товары, которые позволят сделать это быстро и без лишних хлопот», - шутит Pakendikeskus в своей рекламе, имея в виду закрытие большинства программ вечерней сетки Raadio 2.
СМОТРИТЕ ⟩ «У нас есть хомуты!» Pakendikeskus ловко использовал скандал вокруг Raadio 2 для рекламной кампании
«R2, если вы решили, что пора сворачиваться, то у нас есть хомуты», - гласит в свежей рекламе Pakendikeskus.
«Утром или вечером, когда у вас возникнет непреодолимое желание что-то закрыть, то у нас вы найдете самые разнообразные товары, которые позволят сделать это быстро и без лишних хлопот», - пишут они.
Ключевая фигура Estonian Funk Embassy и ведущий вечерней сетки Raadio 2 Хенрик Эхте опубликовал вчера на Facebook заявление о том, что его трудовой договор как ведущего вечерних программ расторгнут в чрезвычайном порядке в связи с «невыполнением своих обязанностей». Кроме того, актер Хенрик Кальмет опубликовал заявление, в котором оспаривает обвинения в том, что он, будучи ведущим Raadio 2, «грубо высмеивал и унижал вечернюю программу».
Еще одна реклама
Вечером в пятницу, 24 ноября, в Полицейском парке Таллиннатпрошла демонстрация против решения Эстонского национального телерадиовещания R2 прекратить с нового года работу вечерней сетки, посвященной альтернативным музыкальным стилям.
Вдохновленный демонстрацией, Pakendikeskus опубликовал еще одну рекламу: «Мы находимся в самом центре событий. Правда, деньги нам по-прежнему нужны. Как для создания плакатов, так и для - радиопередачи. Тут же маленькое напоминание о том, что если у вас с деньгами туго, Pakendikeskus готов помочь».