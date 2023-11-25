СМОТРИТЕ ⟩ «У нас есть хомуты!» Pakendikeskus ловко использовал скандал вокруг Raadio 2 для рекламной кампании

«R2, если вы решили, что пора сворачиваться, то у нас есть хомуты», - гласит в свежей рекламе Pakendikeskus.

«Утром или вечером, когда у вас возникнет непреодолимое желание что-то закрыть, то у нас вы найдете самые разнообразные товары, которые позволят сделать это быстро и без лишних хлопот», - пишут они.

Ключевая фигура Estonian Funk Embassy и ведущий вечерней сетки Raadio 2 Хенрик Эхте опубликовал вчера на Facebook заявление о том, что его трудовой договор как ведущего вечерних программ расторгнут в чрезвычайном порядке в связи с «невыполнением своих обязанностей». Кроме того, актер Хенрик Кальмет опубликовал заявление, в котором оспаривает обвинения в том, что он, будучи ведущим Raadio 2, «грубо высмеивал и унижал вечернюю программу».

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Вечером в пятницу, 24 ноября, в Полицейском парке Таллиннатпрошла демонстрация против решения Эстонского национального телерадиовещания R2 прекратить с нового года работу вечерней сетки, посвященной альтернативным музыкальным стилям.