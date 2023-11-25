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СМОТРИТЕ ⟩ «У нас есть хомуты!» Pakendikeskus ловко использовал скандал вокруг Raadio 2 для рекламной кампании

Limon.ee
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Pakendikeskus.
Pakendikeskus. Фото: Facebook/Pakendikeskus

«Утром или вечером, когда у вас возникнет непреодолимое желание что-нибудь закрыть, то у нас вы найдете самые разнообразные товары, которые позволят сделать это быстро и без лишних хлопот», - шутит Pakendikeskus в своей рекламе, имея в виду закрытие большинства программ вечерней сетки Raadio 2.

«R2, если вы решили, что пора сворачиваться, то у нас есть хомуты», - гласит в свежей рекламе Pakendikeskus.

«Утром или вечером, когда у вас возникнет непреодолимое желание что-то закрыть, то у нас вы найдете самые разнообразные товары, которые позволят сделать это быстро и без лишних хлопот», - пишут они.

Ключевая фигура Estonian Funk Embassy и ведущий вечерней сетки Raadio 2 Хенрик Эхте опубликовал вчера на Facebook заявление о том, что его трудовой договор как ведущего вечерних программ расторгнут в чрезвычайном порядке в связи с «невыполнением своих обязанностей». Кроме того, актер Хенрик Кальмет опубликовал заявление, в котором оспаривает обвинения в том, что он, будучи ведущим Raadio 2, «грубо высмеивал и унижал вечернюю программу».

Еще одна реклама

Вечером в пятницу, 24 ноября, в Полицейском парке Таллиннатпрошла демонстрация против решения Эстонского национального телерадиовещания R2 прекратить с нового года работу вечерней сетки, посвященной альтернативным музыкальным стилям.

ФОТО, ВИДЕО 〉 В Таллинне прошла акция протеста: среди участников были и эстонские звезды

Вдохновленный демонстрацией, Pakendikeskus опубликовал еще одну рекламу: «Мы находимся в самом центре событий. Правда, деньги нам по-прежнему нужны. Как для создания плакатов, так и для - радиопередачи. Тут же маленькое напоминание о том, что если у вас с деньгами туго, Pakendikeskus готов помочь».

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