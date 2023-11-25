ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошла акция протеста: среди участников были и эстонские звезды

В соответствии с планами руководства национального телерадиовещания и нового правления Raadio 2 - главный редактор Маргус Камлат, программный директор Берт Ярвет - с начала нового года будет прекращен выход в эфир 37 из 44 программ вечерней сетки. По будням вечерний слот будет заполняться повторами и/или плейлистами оставшихся программ в обновленной сетке вещания Radio 2. Однако слушатели Raadio 2 отнюдь не рады таким нововведениям.