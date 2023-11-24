Пропало желание жить: печально известных на всю Эстонию арендаторов, превративших квартиру в помойку, выселяют

В течение длительного времени волость Мульги борется с матерью и сыном, которые отказываются покидать непригодную для проживания квартиру и мешают другим жильцам. «Мы не можем покинуть эту квартиру, это наш дом. Мы заплатили за нее тысячи евро. Мы потеряем эти деньги», - говорит Эрик, сдерживая слезы. «Ущерб, нанесенный Урве и Эриком квартире, намного превышает сумму выплат, которые они произвели», - говорит представитель волости. Если до сих пор переговоры с семьей обнадеживали, то теперь чиновники приняли более жесткие меры, пишет Elu24.