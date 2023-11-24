Пропало желание жить: печально известных на всю Эстонию арендаторов, превративших квартиру в помойку, выселяют

В течение длительного времени волость Мульги борется с матерью и сыном, которые отказываются покидать непригодную для проживания квартиру и мешают другим жильцам. «Мы не можем покинуть эту квартиру, это наш дом. Мы заплатили за нее тысячи евро. Мы потеряем эти деньги», - говорит Эрик, сдерживая слезы. «Ущерб, нанесенный Урве и Эриком квартире, намного превышает сумму выплат, которые они произвели», - говорит представитель волости. Если до сих пор переговоры с семьей обнадеживали, то теперь чиновники приняли более жесткие меры, пишет Elu24.
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Эрик и его мать Урве, о которых вся Эстония узнала благодаря программе Kuuuurija, ровно через две недели будут вынуждены распрощаться со своим нынешним домом в поселке Эресте волости Мульги. Квартира, которая, по словам владельца, была вполне приличной до того, как семья въехала туда, теперь пришла в упадок. Кроме того, из-за неоплаченных счетов отключены вода и электричество. Условия в квартире совершенно непригодны для жизни.