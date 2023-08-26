Ставшие известными благодаря программе Kuuuurija мать и сын, Урве и Эрик Тийтус, окончательно разозлили владельца своего жилья неоплаченными счетами. «История печальная и дорогостоящая для меня. Мне пришлось прийти в квартиру с сантехником и отключить воду, чтобы они не смогли ей пользоваться. Отключили квартиру от водопровода, потому что у них нет действующего договора на использование воды», - говорит Мати, чья квартира в настоящее время занята семейством Тийтус, которые не платят по счетам. По словам представителя волости Мульги, они делают все возможное, чтобы помочь семье, но из-за сильного противодействия им это не удается.
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СЧЕТА НЕ ОПЛАЧЕНЫ ⟩ Мать и сын отказываются съезжать из квартиры. Владелец: катастрофа еще впереди
Волость: мы сделали все возможное
Урве и Эрик, проживающие в многоквартирном доме в деревне Эресте в волости Мульги, оказались в безвыходной ситуации. Им грозит выселение из квартиры, которую они должны были получить в собственность после уплаты взноса владельцу. Однако Мати, хозяину квартиры, приходится несладко, поскольку долги Урве и Эрика продолжают расти, и хозяину приходится платить и за мусор, и за воду. Поскольку жильцы отказываются освобождать квартиру, Мати обратился в суд.