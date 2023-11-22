УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Удобно или бесит? Жители Таллинна высказались о новых крышках на лимонадах и соках

Если в нашем материале, посвященном этому нововведению, не нашлось ни одного человека, который был им доволен, то опрос показал, что есть и те, кому крышки пришлись по душе.

Ростислав: «Очень удобно за рулем - раз попил, закрутил и положил».

Ирина: «Не знаю, мне если честно, удобно. Они защелкиваются».

В то же время нашлись и те, кто как и герои нашей статьи, считают что раньше крышки на бутылках были удобнее.

«Неудобно, неудобно, когда наливаешь всегда попадает под руку. И закрывать неудобно, её же нужно поднять и запихнуть. Это неудобно. Стали отрывать», - поделилась своим опытом использования новых крышек Люба.

Были и ответственные граждане, которые во время уличного опроса, вспомнили об экологии. «Немножко неудобно пить, но, в целом, ничего не изменилось. Во благо окружающей среды, возможно, я думаю это к лучшему», - сказал Артур.