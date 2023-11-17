Испорченный паспорт и поцарапанный нос: таллиннцы возмущены новыми упаковками Coca-Cola

Оказывается, что не только меня и мою подругу вывело из себя то, что такую крышку не всегда получается закрыть с первого раза. «Пробка не прилегает достаточно плотно к горлышку, из-за чего жидкости из бутылок с такими крышками постоянно вытекают. У меня как минимум две подруги, у которых вот так напиток в сумке пролился из-за этих крышек, утопив в сладком лимонаде паспорт, AirPods и прочее», - пожаловалась Лена.

Кроме этого, люди, не зная, что компания сменила пробки, или забыв об этом начинают истерично их отрывать. «Поскольку это неудобно, все так или иначе пытаются эти крышки оторвать и со злости вообще бросают куда угодно, не глядя», - добавляет Лена. С ней согласна и Саша, которая рассказала, что летом на отдыхе в Хорватии (в Эстонии тогда бутылки с такими крышками еще не появились в продаже) каждый раз пыталась ее оторвать: «А когда не получалось с первого раза, это жутко выводило из себя. Тогда через какое-то время я заметила, что это не брак, такие пробки на каждой бутылке с лимонадом».

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