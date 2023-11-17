Испорченный паспорт и поцарапанный нос: таллиннцы возмущены новыми упаковками Coca-Cola

Случалось ли с вами такое, что, купив в очередной раз любимый продукт, вы обнаруживаете, что его упаковка изменилась и стала совершенно неудобной? Именно так подумала я, когда некоторое время назад купила лимонад Coca-Cola, крышки на бутылках которого изменились.
Но заметила я это не сразу, а сидя в гостях у подруги, которая в разгар разговора налила сладкий напиток в стакан, закрыла пробку и попыталась положить бутылку в холодильник. Через мгновенье она поняла, что ее нога намокает, посмотрела вниз и оказалось, что пробку она закрыла не до конца, из-за чего лимонад стал выливаться. В этот момент мы поняли, что надо изучить новую пробку, чтобы понять, почему же она не закрылась легко, как это было раньше.
Оказывается, уже несколько месяцев Coca-Cola во всех странах Европы вводит новые эко-пробки, которые прикреплены к бутылке. Этот шаг является частью продолжающегося перехода Coca-Cola по всей Европе к соблюдению директивы ЕС об одноразовой пластиковой упаковке для напитков. Его цель - стимулировать сбор и переработку пластиковых крышек от бутылок вместе с бутылками, чтобы сократить количество упаковочных отходов. Новый дизайн пробки является еще одной вехой на пути Coca-Cola к экологичной упаковке, основанной на глобальном стремлении компании собирать и перерабатывать каждую проданную бутылку или банку к 2030 году, а также ускорять и развивать процессы, которые помогают предотвратить загрязнение окружающей среды.
Вроде бы все понятно - благая цель, но встает резонный вопрос: насколько это удобно для потребителей, для которых этот лимонад в бутылках с той самой эко-крышкой выпускается? Я решила поспрашивать мнение знакомых и оказалось, что мне не попался ни один довольный новой крышкой клиент.
Оказывается, что не только меня и мою подругу вывело из себя то, что такую крышку не всегда получается закрыть с первого раза. «Пробка не прилегает достаточно плотно к горлышку, из-за чего жидкости из бутылок с такими крышками постоянно вытекают. У меня как минимум две подруги, у которых вот так напиток в сумке пролился из-за этих крышек, утопив в сладком лимонаде паспорт, AirPods и прочее», - пожаловалась Лена.
Кроме этого, люди, не зная, что компания сменила пробки, или забыв об этом начинают истерично их отрывать. «Поскольку это неудобно, все так или иначе пытаются эти крышки оторвать и со злости вообще бросают куда угодно, не глядя», - добавляет Лена. С ней согласна и Саша, которая рассказала, что летом на отдыхе в Хорватии (в Эстонии тогда бутылки с такими крышками еще не появились в продаже) каждый раз пыталась ее оторвать: «А когда не получалось с первого раза, это жутко выводило из себя. Тогда через какое-то время я заметила, что это не брак, такие пробки на каждой бутылке с лимонадом».
Лену раздражает и то, что такой пробкой легко поцарапать лицо. «Еще одна причина для ненависти: они царапают нос, когда пытаешься из них попить! Тебе, чтобы ПОПИТЬ, приходится как-то так изворачиваться, чтобы не расцарапать себе лицо. Ну просто идиотизм!» К этим словам присоединяется Соня: «Во-первых, эти крышки царапают нос, во-вторых, они портят макияж. Наступает зима, у всех итак носы будут облезать из-за мороза и насморка, а теперь еще эти крышки!» - возмущается она.
Также возник вопрос: если сдавать такие бутылки в автоматы по приему тары, не возникнет ли проблем. Ведь аппарат прессует тару, а если бутылка закрыта, то она неизбежно лопнет, когда аппарат будет ее спрессовывать. А если такую пробку оставить полностью открытой, то она может помешать бутылке равномерно крутиться в аппарате, что увеличит время, потраченное сдачу тары.
Поскольку тема оказалась животрепещущей, я решила обратится к Coca-Cola Eesti, а также узнать мнения у Департамента окружающей среды и у предприятия Eesti Pandipakend, которое обслуживает автоматы для сбора тары.
We’re pleased to be introducing attached caps to our plastic bottles, making it easier to recycle the whole bottle – with no cap left behind. An important step towards our #NetZero by 2040 goal, the bottles will boost recycling & help prevent litter: https://t.co/5xy3DfTglG pic.twitter.com/GIFdsH4s4d— Coca-Cola Europacific Partners (@CocaColaEP) May 18, 2022
Руководитель Бюро по отходам Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг сказала, что с экологической точки зрения использование такой крышки оправдано. «Причина, по которой крышки теперь прикреплены к бутылкам, кроется в директиве SUP, являющейся требованием ЕС. В 2016 году 17 стран-членов Европейского союза провели исследования морского мусора. На долю пластика приходилось 80-85% морского мусора, из которых 50% составляли одноразовые пластиковые изделия, а 27% - рыболовные снасти, содержащие пластик. В 2019 году Европейский союз принял так называемую "Директиву по одноразовому пластику", которая посвящена десяти наиболее часто встречающимся в морской среде пластиковым изделиям, в том числе пластиковым крышкам от бутылок», - говорит Акенпярг.
По ее словам, чтобы предотвратить попадание крышек от бутылок в окружающую среду, с 3 июля 2024 года пластиковые упаковки для напитков однократного использования с пластиковой крышкой будут допускаться на рынок только в том случае, если крышка будет прикрепленной к упаковке (Закон об упаковке § 362(1)).
«Поскольку это требование будет распространяться на все упаковки для напитков, выпускаемые на рынок, некоторые производители уже изменили дизайн своей упаковки и ввели использование прикрепленной крышки», - отмечает Хелен Акенпярг.
Подробнее о Директиве можно узнать на сайте Министерство климата.
Руководитель отдела коммуникаций Eesti Pandipakend Кертту-Лийна Урке также отметила, что согласно «Директиве по одноразовому пластику» (SUP), не позднее июля 2024 года все крышки на пластиковых упаковках для напитков объемом до 3 литров должны быть прикреплены к бутылке и оставаться прикрепленными и после ее открытия.
«Поэтому можно только приветствовать тот факт, что компания Coca-Cola уже в текущем году сделала этот шаг в дизайне своих бутылок. Для торговых автоматов в магазинах такой дизайн не представляет проблемы, и возврат бутылок происходит в обычном режиме», - отметила она.
Лийса Лепик, руководитель по связям с общественностью Coca-Cola Baltikum, сказала, что сожалеет о том, что у потребителей возникли проблемы с новым дизайном пробки. «Мы рекомендуем прикладывать как можно меньше усилий к крышке от бутылки. Для того, чтобы зафиксировать пробку при питье или наливании, ее следует максимально повернуть вниз. Пробка фиксируется, когда раздается щелчок. В таком случае пробка не должна самостоятельно двигаться вверх, а фиксирующее кольцо должно оставаться целым и не отгибаться в сторону», - отмечает она.
Новый дизайн пробки Coca-Cola означает, что бутылка и пробка остаются вместе. По ее словам, такой дизайн крышек был разработан после длительных консультаций с поставщиками. «Мы задали поставщикам очень конкретные параметры и попросили их разработать дизайн крышки, который бы соответствовал требованиям директивы ЕС и при этом обеспечивал бы потребителям положительные впечатления от питья. На ранней стадии мы провели обширное исследование среди потребителей и выбрали дизайн, наиболее предпочтительный для них с точки зрения дизайна, удобства и практичности. Кроме того, она соответствовала строгим требованиям к качеству и надежности вскрытия, которые мы предъявляли», - говорит Лийса Лепик.
Лепик также добавила, что нововведение связано с требованием Европейского Союза о том, что пробки на бутылках одноразового использования должны оставаться на бутылке. Несмотря на то, что Европейская комиссия установила в качестве крайнего срока 2024 год, компания Coca-Cola начала вводить в Европе пластиковые бутылки с прикрепленной к ним пробкой уже с мая 2021 года. «Это делается для того, чтобы предотвратить попадание крышек в окружающую среду. Идея прикрепления пробки к бутылке заключается в том, чтобы обеспечить переработку каждой пробки. Новое решение по использованию пробок, а также эффективная и удобная для потребителей система депозитной тары помогут нам добиться того, чтобы все большее количество упаковки попадало на переработку и не оказывалось на свалках. Это позволит нам перерабатывать все компоненты пластиковых бутылок, включая крышки», - отмечает представитель Coca-Cola Baltikum.