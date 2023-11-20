17 ноября, в замке Фалль в Кейла-Йоа, в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева, открылась уникальная выставка, знакомящая с историей дома мод «Christian Dior». Выставку открыли вице-президент фонда Кристоф Дюбуа-Рубио и владелец замка Фалль Андрей Дворянинов.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Долгожданная выставка Диора открылась в замке Фалль: Татьяна Тридворнова добавила цветочную изюминку
На выставке «Элегантность от Диор» в замке Фалль представлены как уникальные ансамбли и бальные платья от кутюр, так и костюмы из коллекций прет-а-порте разных десятилетий. Глазам зрителей предстанут как творения самого Кристиана Диора, так его преемников на посту главного дизайнера дома мод «Christian Dior»: Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре и Джона Гальяно.
Экспозицию дополняют головные уборы, туфли, духи, а также фотографии и журналы мод той поры, - все то, что ассоциируется у зрителя с представлением о парижском шике и элегантности.
«Для нас это уже пятая выставка, которая проходит в замке Фалль в Кейла-Йоа, в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева», - рассказала куратор выставки, искусствовед Эвелина Ведом.
«Творения Кристиана Диора стали классикой еще при жизни самого кутюрье, и сегодня дом мод «Christian Dior» − это символ парижского шика, красоты и элегантности. Выставка позволяет нам окунуться в мир моды и дизайна мирового класса, понять и переосмыслить те изменения, которые произошли в обществе и в сознании людей с середины ХХ века и до наших дней».
Выставка будет открыта до конца июня 2024 года, при этом ранней весной экспозицию ожидает обновление. По словам Андрея Дворянинова, для него стало большой честью презентация коллекции столь высокого уровня в Эстонии.
«Кристиан Диор - это одно из ключевых имен в истории мировой моды, и демонстрация творений знаменитого дома мод связана с соблюдением определенных требований. Поэтому вдвойне приятно, что владелец этой частной коллекции решил провести первую в Эстонии выставку творений Диор именно в замке Фалль, в Кейла-Йоа!», - рассказывает Дворянинов.
По его словам, большой интерес к выставке возник еще задолго до ее открытия. «Мы ожидаем посетителей как из Эстонии, так и из-за рубежа», - сказал Дворянинов.
Мы побывали на выставке еще до ее официального открытия. Смотрите видеорепортаж: «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО!» 〉 Александр Васильев привез в Эстонию женское счастье Однако 17 ноября здесь все стало выглядеть совсем по-другому. Цветочная королева, флорист Татьяна Тридворнова, украсила замок Фалль роскошными цветочными композициями, а надпись Dior из розовых лепестков стала в этот вечер фотозоной для гостей мероприятия. Впрочем, задумка Татьяны Тридворновой так понравилась маэстро Александру Васильеву, что он пришел от цветочных композиций в восторг и написал благодарственное письмо флористу.