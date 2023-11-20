ГАЛЕРЕЯ ⟩ Долгожданная выставка Диора открылась в замке Фалль: Татьяна Тридворнова добавила цветочную изюминку

На выставке «Элегантность от Диор» в замке Фалль представлены как уникальные ансамбли и бальные платья от кутюр, так и костюмы из коллекций прет-а-порте разных десятилетий. Глазам зрителей предстанут как творения самого Кристиана Диора, так его преемников на посту главного дизайнера дома мод «Christian Dior»: Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре и Джона Гальяно.

Экспозицию дополняют головные уборы, туфли, духи, а также фотографии и журналы мод той поры, - все то, что ассоциируется у зрителя с представлением о парижском шике и элегантности.

«Для нас это уже пятая выставка, которая проходит в замке Фалль в Кейла-Йоа, в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева», - рассказала куратор выставки, искусствовед Эвелина Ведом.

«Творения Кристиана Диора стали классикой еще при жизни самого кутюрье, и сегодня дом мод «Christian Dior» − это символ парижского шика, красоты и элегантности. Выставка позволяет нам окунуться в мир моды и дизайна мирового класса, понять и переосмыслить те изменения, которые произошли в обществе и в сознании людей с середины ХХ века и до наших дней».

Выставка будет открыта до конца июня 2024 года, при этом ранней весной экспозицию ожидает обновление. По словам Андрея Дворянинова, для него стало большой честью презентация коллекции столь высокого уровня в Эстонии.