СМОТРИТЕ САМИ ⟩ В Таллинне прогремела нашумевшая вечеринка «Руки Вверх!»: а Жуков-то ненастоящий

Как оказалось, один из главных организаторов вечеринки и владелец клуба MJClub, Юри Метс, принял решение взять на себя роль вокалиста и исполнить кавер-версии песен «Руки Вверх!».

Долгожданная вечеринка прошла в эту субботу, 18 ноября. Световые эффекты, конфетти, подтанцовка, костюмы - видно, что мероприятие было продумано до мелочей.

Смотрите, что творилось на сцене!

На самом деле, если не всматриваться или слушать с закрытыми глазами, то голос вокалиста Юри Метса, очень даже напоминает всем знакомый тембр Сергея Жукова. Да и силуэт чем-то похож... Только издалека. Вблизи, конечно, сразу видно, что на сцене не солист популярной группы.

Но это никак не помешало весело отдохнуть, попеть и потанцевать под любимые песни в живом исполнении. «Классно оторвались», «Молодчина», - пишут в социальных сетях. «Я уже лет десять мечтал попасть к нему на концерт. Спасибо большое», - благодарит еще один пользователь организаторов вечеринки «Руки Вверх!». Конечно, среди комментаторов есть и те, кто не понял суть мероприятия: «А Жуков в курсе?», «Это не "Руки Вверх!"», «Это не Сергей Жуков, но возьмет за песни как Сергей».