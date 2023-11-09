Соцсети кипят: как запрещенная в Эстонии группа «Руки Вверх!» въедет в страну и даст здесь концерт?

На прошлой неделе в Facebook появилось уведомление, которое моментально собрало множество комментариев, о предстоящем мероприятии «Руки Вверх!» в Таллинне. «А Сергей Жуков в курсе, что он приезжает в Таллинн?» «Так кто выступает? Сергей Жуков?» - задаются пользователи вопросами.

Последний раз солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков приезжал в Таллинн в 2018 году, а в 2022 - известные песни группы в клубе MJClub исполняли Алексей Потехин и Сергей Богданов. Последний, к сожалению, недавно скончался. Позже стало известно, что Министерство внутренних дел решило ввести пятилетний запрет на въезд для всех участников знаменитой группы. Член правления MJCLUB Юрий Метс сказал: «Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну».

Но кто же тогда выступит в столичном клубе 18 ноября?