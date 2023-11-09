Соцсети кипят: как запрещенная в Эстонии группа «Руки Вверх!» въедет в страну и даст здесь концерт?

В последние дни социальные сети охватила волна негодования со стороны пользователей Facebook, которые с удивлением узнали о запланированном концерте «Руки Вверх!» в Таллинне. Однако, известно, что группе уже давно запрещен въезд в страну, что вызвало недоумение и вопросы у фанатов: кто же будет исполнять песни на этом мероприятии?
На прошлой неделе в Facebook появилось уведомление, которое моментально собрало множество комментариев, о предстоящем мероприятии «Руки Вверх!» в Таллинне. «А Сергей Жуков в курсе, что он приезжает в Таллинн?» «Так кто выступает? Сергей Жуков?» - задаются пользователи вопросами.
Последний раз солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков приезжал в Таллинн в 2018 году, а в 2022 - известные песни группы в клубе MJClub исполняли Алексей Потехин и Сергей Богданов. Последний, к сожалению, недавно скончался. Позже стало известно, что Министерство внутренних дел решило ввести пятилетний запрет на въезд для всех участников знаменитой группы. Член правления MJCLUB Юрий Метс сказал: «Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну».
Но кто же тогда выступит в столичном клубе 18 ноября?
Как оказалось, один из главных организаторов вечеринки и владелец клуба MJClub, Юрий Метс, принял решение взять на себя роль вокалиста и исполнить кавер-версии песен «Руки Вверх!». В своем комментарии он говорит: «Мы понимаем разочарование фанатов, но концерт состоится! Я сам буду исполнять песни «Руки Вверх!», чтобы сохранить энергию и радость, которые они приносят своим поклонникам».