БУДЕТ ШКВОРЧАТЬ! ⟩ Кавээнщики позвали на «Прожарку» Михаила Кылварта, и он согласился!

В воскресенье, 26 ноября, в Центре русской культуры пройдет суперигра «Лиги юмора», на которой сразятся сборная команда эстонских звезд и сборная команда эстонских кавээнщиков. Вишенкой на торте станет «Прожарка» мэра Таллинна Михаила Кылварта.
В воскресенье вечером, 26 ноября, суперигре «Лиги юмора» встречаются две большие сборные: «Сборная Юмористов» и «Сборная Звезд»! Начало 18.00.
Эти команды уже встречались дважды и сейчас счет побед равный 1:1. В этот раз сборную Звезд возглавляет топ-стилист Денис Коваленко, вместе с которым на сцену выйдут журналисты Дмитрий Кукушкин и Эдгар Гергель, дзюдоист Дмитрий Будылин, популярные артисты Александр Кучмезов и Игорь Ермаков, старейшина Ласнамяэ Юлиана Юрченко, лидер группы AveNue Владимир Чердаков и депутат Рийгикогу Лаури Лаатс
Сборная Юмористов объединила лучшие игроки из девяти команд, играющих в Лиге Юмора. В этой игре сборной Юмористов руководит Виктор Ясска, единственный участник команды «Лобстер от смеха»
Команды сыграют конкурсы «Визитка», «Импровизация», «Стендап».
Эксклюзив этого мероприятия - «Прожарка» мэра Таллинна Михаила Кылварта. Билеты можно заказать отправив заявку на pilet@kvn.ee. Не пропустите самое яркое юмористическое событие ноября!
Смотрите, как достойно прошла «Прожарку» Яна Тоом: ФОТО И ВИДЕО 〉 Яна Тоом молча выслушала «Прожарку» кавээнщиков, а потом встала и ответила