ФОТО И ВИДЕО ⟩ Яна Тоом молча выслушала «Прожарку» кавээнщиков, а потом встала и ответила

зал залился звонким смехом и аплодисментами, а Данила продолжил: «После этого мы прошли в ресторан. Чтобы тебе было привычнее, я заказал брюссельскую капусту, а чтобы тебе было комфортнее – ты не пришла».

«Яна, скажи, ты танцуешь? – не унимался юморист. И, не дожидаясь ответа, продолжил свою шутку: – Так и запишем: не поддерживает лидера Центристской партии Юри Ратаса…»

В конце своего выступления Данила Ольховик подготовил несколько коротких, но ярких шуток о Яне Тоом. «Раз уж я вам неинтересен, я перейду к прожарке», – сказал он. Смотрите видео!

Телеведущий Андрей Титов принял участие в «Прожарке» в качестве специального гостя. Так же, как другим квнщикам, в этот вечер ему предстояло шутить над Яной Тоом в ее же присутствии.

«Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия мы наконец перейдем на ты. Причем, это будет так: да ты кто такой вообще и что ты себе позволяешь?! – начал свое выступление Андрей Титов. Он заметил много общего между Яной и собой. – Я тоже многодетный отец. Можем как-нибудь обсудить совместный иск к фирме Durex».