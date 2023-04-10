В субботу, 8 апреля, КВН Эстонии отметил свой 28-й день рождения яркой игрой в Центре русской культуры. С нетерпением зрители ожидали обещанный эксклюзив веселых и находчивых – «Прожарку» с депутатом Европарламента Яной Тоом.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Яна Тоом молча выслушала «Прожарку» кавээнщиков, а потом встала и ответила
Демоническое пламя на экранах, и вот – на сцене в красном кресле сидит Яна Тоом, а юмористы тренируются в остроумии. Сюжет этот не нов. «Прожарка» – юмористическое телевизионное хэйт-шоу на ТНТ, в котором малоизвестные комики и один ведущий шутят над приглашенным звездным гостем без цели оскорбить или задеть его чувства.
На «Прожарке» по версии КВН Эстонии шутки о Яне Тоом представили четверо юмористов. Пригласили «прожарить» политика и популярного теле- и радиоведущего Андрея Титова. И хотя Титов кавээнщик с богатым опытом, кубок за лучшую «Прожарку» Яны Тоом взял Данила Ольховиков.
«Мы очень волновались, приедет ли сегодня Яна, или, как это обычно бывает после выборов, отдаст свое место кому-то другому», – начал под громкие аплодисменты свое выступление Данила Ольховиков.
А дальше начались признания молодого юмориста: «Я давно пытался завязать отношения с Яной, даже хотел стрельнуть у нее номерок. Она посмотрела на меня, спросила место прописки, потом дала номер, но почему-то сказала переписать его в бюллетень».
Под одобрительные возгласы зрителей Данила продолжил свое обращение к депутату Европарламента. «Я знаю, что у тебя пятеро детей. Меня это не пугает, я привык общаться с ровесниками».
Молодой юморист с очень серьезным видом поведал залу историю своего первого свидания с Яной Тоом. «Наши отношения стремительно развивались.
Помню первое свидание: мы катались вместе на трамвае – я внутри, Яна снаружи», –
зал залился звонким смехом и аплодисментами, а Данила продолжил: «После этого мы прошли в ресторан. Чтобы тебе было привычнее, я заказал брюссельскую капусту, а чтобы тебе было комфортнее – ты не пришла».
«Яна, скажи, ты танцуешь? – не унимался юморист. И, не дожидаясь ответа, продолжил свою шутку: – Так и запишем: не поддерживает лидера Центристской партии Юри Ратаса…»
В конце своего выступления Данила Ольховик подготовил несколько коротких, но ярких шуток о Яне Тоом. «Раз уж я вам неинтересен, я перейду к прожарке», – сказал он. Смотрите видео!
Телеведущий Андрей Титов принял участие в «Прожарке» в качестве специального гостя. Так же, как другим квнщикам, в этот вечер ему предстояло шутить над Яной Тоом в ее же присутствии.
«Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия мы наконец перейдем на ты. Причем, это будет так: да ты кто такой вообще и что ты себе позволяешь?! – начал свое выступление Андрей Титов. Он заметил много общего между Яной и собой. – Я тоже многодетный отец. Можем как-нибудь обсудить совместный иск к фирме Durex».
В этот вечер из уст телеведущего звучали следующие шутки в адрес депутата Европарламента: «В ее честь названа целая улица – Тоомпуйестеэ», «Знаете, почему Яна Тоом не ходит в собор Александра Невского? А зачем, если рядом есть Тоомкирик (Домская церковь)», «Яна Тоом так часто выступала в ток-шоу у Соловьева, что название российского города Томск решили писать с двумя буквами «о», «Матерящаяся Яна Тоом называется «Тоомат», а занятия с Яной Тоом по матерной речи называются «Стооматология», и многие другие.
Под конец «Прожарки» ведущий КВН Эстонии Максим Волков предоставил Яне Тоом ответное слово. Депутат Европарламента поблагодарила каждого «прожарщика», а особенно выделила Данилу Ольховикова.
«Даник, я с удовольствием схожу с вами в ресторан, но я хочу вам сказать, что брюссельскую капусту не едят, ею расплачиваются в ресторане. Так что обед с вас, а капуста – моя!» – пошутила Яна Тоом.
Пользуясь случаем, обратилась Яна Тоом и к новому члену Рийгикогу Лаури Лаатсу, который в субботу занимал место одного из членов жюри КВН Эстонии. Напомним, именно в субботу, 8 апреля, было опубликовано новое коалиционное соглашение.
«Лаури, ты сегодня испоганил мне весь день. Потому что, в то время как Партия реформ совершенно правильно проводила пресс-коммуникацию коалиционного соглашения, выдавая новости по частям, - как в Средние века давали мышьяк малыми дозами, чтобы человек окочурился не сразу, - ты написал статью о соглашении вообще. И мне стало плохо», – сказала со сцены Яна Тоом.