ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие участники со всей Эстонии борются за 1000 евро и звание суперзвезды

В субботу вечером в столичном караоке-клубе Laif прошел отборочный тур конкурса «Стань суперзвездой». Яркие участники со всей Эстонии удивили своими талантами профессиональное жюри.
В этом году таллиннский караоке-клуб Laif проводит песенный конкурс совместно с рижским клубом FRIENDS. Первый конкурс успешно прошел в 2019 году.
Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в двух популярных клубах - Таллинна и Риги. Ну и по традиции - денежный приз в размере 1000 евро. Финал «Стань суперзвездой» пройдет в четверг, 23 ноября, в итальянском ресторане Bacio.
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