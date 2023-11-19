ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие участники со всей Эстонии борются за 1000 евро и звание суперзвезды

В этом году таллиннский караоке-клуб Laif проводит песенный конкурс совместно с рижским клубом FRIENDS. Первый конкурс успешно прошел в 2019 году.

Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в двух популярных клубах - Таллинна и Риги. Ну и по традиции - денежный приз в размере 1000 евро. Финал «Стань суперзвездой» пройдет в четверг, 23 ноября, в итальянском ресторане Bacio.