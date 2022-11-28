ФОТО И ВИДЕО ⟩ Нарвская Шакира покорила Таллинн и заработала голосом 1000 евро: «Пою в душе и в душе!»

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Подготавливая для финала «Кукушку», Альбина до последнего переживала, что кто-то из участников тоже положит глаз на эту композицию, ведь конкурсанты различных песенных конкурсов часто останавливают свой выбор именно на ней. К счастью, в субботу в таллиннском Prive этого не произошло. Вот только Альбина так волновалась на сцене, что два раза спела один и тот же куплет. Самое удивительное, что публика так завороженно слушала финалистку, что никто в зале этого не заметил. Сама же Альбина о своем казусе решила сообщить лишь после того, как ее объявили победительницей. А потом победительница «Стань суперзвездой 2022» спела «Кукушку» на бис, но только теперь уже более расслабленно и ничего не перепутав.

А судьи кто?

В состав жюри конкурса «Стань суперзвездой 2022» вошли известные люди Эстонии. Ведущей конкурса выступила его же организатор Ксения Смаркутская, которая, к слову, и сама поет. Смаркутская хоть и была моментами строга с участниками конкурса, признается, что осталась очень довольна их уровнем подготовки.

«В этом году у нас самые талантливые участники и мне кажется, что они все практически профессионалы», – говорит организатор и ведущая конкурса.