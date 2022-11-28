В субботу, 26 ноября, в таллиннском ночном клубе Prive прошел финал конкурса «Стань суперзвездой 2022». Голосистая блондинка из Нарвы сначала расшевелила жюри энергичным хитом Шакиры, а потом и вовсе покорила их сердца цоевской «Кукушкой».
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Нарвская Шакира покорила Таллинн и заработала голосом 1000 евро: «Пою в душе и в душе!»
Альбина Леонтьева получила самые высокие баллы и вырвалась вперед с большим отрывом от остальных финалистов конкурса «Стань суперзвездой 2022». Музыкальное состязание уже третий год подряд организовывает столичный караоке-клуб Laif совместно с ночным клубом Prive. Первый конкурс успешно прошел в 2019 году.
Альбина Леонтьева признается, что ей очень хотелось победить в этом конкурсе, и все же до конца она в победу не верила. Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в трех популярных клубах Таллинна и, конечно же, денежный приз в размере 1000 евро.
Победительница этого года, а теперь уже титулованная «Суперзвезда 2022» Альбина Леонтьева признается, что деньги в этом конкурсе ее интересовали меньше всего. Не так давно певица переехала из Нарвы и искала в столице единомышленников, которые помогли бы в реализации ее таланта. Конечно, в глубине души Альбина надеялась на победу, но все же сомневалась – уж очень сильные участники оказались с ней в финале.
«Музыкой я занимаюсь с самого детства. Я пою в ресторанах, пою для себя, пою для друзей. И вообще, я пою всегда, даже в душе пою, – светится в улыбке победительница. – Музыка в моей жизни самое важное и самое главное».
Помимо ярких эмоций, выступления на большой сцене, соревновательного азарта и аплодисментов восторженной публики Альбина получила главный приз конкурса – конверт с тысячей евро. Она пока не решила, на что потратит эту сумму, ведь на конкурс шла вовсе не из-за денег.
«Для меня было важно участие, для меня не важна была победа, – признается победительница «Стань суперзвездой 2022». – Мне очень хотелось поучаствовать в таком грандиозном мероприятии. Пока я готовилась, у меня не было времени подумать, на чтобы я могла потратить призовую сумму. А теперь пойду и подумаю, но пока правда, не знаю».
Альбина признается, что самое сложное в подготовке к финалу было выбрать конкурсные песни. В первой части она исполнила веселый хит Шакиры «Whenever, Wherever», в переводе с английского «Неважно когда, неважно где». Теперь Альбина может считать название этой песни своим девизом. Ведь неважно когда, неважно где, а настоящий талант всегда пробьет себе дорогу. Публика любила Альбину в Нарве, где она выступала под псевдонимом Альбина Мэддисон, а теперь певица успешно покоряет столицу.
К слову, на конкурсе Альбина даже внешне захотела походить Шакиру и попросила подругу накрутить ей такие же кудри, как у одной из самых успешных латиноамериканок на мировой поп-сцене. Во втором туре выбор Альбины пал на более серьезную и глубокую композицию «Кукушка» Виктора Цоя. Впрочем, именно ей конкурсантка покорила сердца жюри. Вместо того, чтобы выводить баллы на своих бюллетенях, они схватились за телефоны и начали снимать видео, а потом дружно аплодировали и кричали «браво!».
«Если ты берешь песню, которую знают все, ее очень легко испортить. Я боялась этого, где-то не дотянуть, – признается Альбина. – Хотелось взять и веселую песню, и лирическую, и в то же время такие, которые бы люди знали, чтобы это было круто».
Подготавливая для финала «Кукушку», Альбина до последнего переживала, что кто-то из участников тоже положит глаз на эту композицию, ведь конкурсанты различных песенных конкурсов часто останавливают свой выбор именно на ней. К счастью, в субботу в таллиннском Prive этого не произошло. Вот только Альбина так волновалась на сцене, что два раза спела один и тот же куплет. Самое удивительное, что публика так завороженно слушала финалистку, что никто в зале этого не заметил. Сама же Альбина о своем казусе решила сообщить лишь после того, как ее объявили победительницей. А потом победительница «Стань суперзвездой 2022» спела «Кукушку» на бис, но только теперь уже более расслабленно и ничего не перепутав.
А судьи кто?
В состав жюри конкурса «Стань суперзвездой 2022» вошли известные люди Эстонии. Ведущей конкурса выступила его же организатор Ксения Смаркутская, которая, к слову, и сама поет. Смаркутская хоть и была моментами строга с участниками конкурса, признается, что осталась очень довольна их уровнем подготовки.
«В этом году у нас самые талантливые участники и мне кажется, что они все практически профессионалы», – говорит организатор и ведущая конкурса.
Солидарна со Смаркутской и певица Masha Romantica, которая вошла в состав звездного жюри. «Очень профессионально подошли ребята к делу. В этом году они просто поразили меня все своим голосом, своим талантом. Мне честно было даже немножко неудобно выходить после них петь на сцену», – улыбаясь, признается певица. Но отмечает, что несмотря на то, что финалисты собрались с очень сильными голосами, оценивать их было несложно. Дело в том, что помимо голоса Маше в артисте важно наличие харизмы: «Это сразу видно, когда человек с харизмой выходит – он весь зал держит».
Экстрасенс Илона Калдре, которая также оценивала финалистов, искренне удивляется их профессионализму.
«Когда выходят люди, которые просто хотят петь, и когда выходят люди, которые умеют петь, то уже начинаешь думать, а дотягивает ли жюри. Это тот случай, когда конкурсантов было оценивать крайне сложно», – говорит Илона Калдре. Она отмечает, что приятно удивлена организацией песенного конкурса, ведь под одной крышей удалось собрать невероятно сильные голоса. «Горжусь!» – говорит Илона.
Певица Наталья Викс стала не только членом жюри, но еще и наставником для многих конкурсантов. Она наблюдала за ними еще на предварительных этапах музыкального соревнования, давала полезные советы.
«На отборочных турах у кого-то песни были отобраны намного лучше, нежели в финале, – отмечает профессиональная певица с большим опытом работы за рубежом. – Я считаю, что надо подготавливаться не за неделю-две до конкурса. Если человек хочет идти дальше петь, работать, надо много трудиться, потому что петь – это адский труд, на который ты кладешь все: свое здоровье, свою жизнь и свои эмоции. Я бы хотела, чтобы с этого конкурса ребята вынесли какой-то урок».
Радиоведущий Борис Горский в жюри конкурса уже третий год подряд. Вот только присутствовать на предварительных этапах у него не получилось. Участников конкурса он впервые увидел только в финале.
«В этот раз все просто замечательно, уровень растет, – отмечает Борис Горский. – Что мне нравится в сравнении с предыдущими годами – артисты начали менять костюмы, они начинают показывать номера. У меня такое подозрение, что в следующем году мало того, что все это может выйти на международный уровень, общий уровень артистов будет расти, потому что их будет больше и они будут интересными. Поэтому давайте петь, и давайте петь больше!»
Смотрите яркую галерею с мероприятия!