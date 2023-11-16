ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Может быть, она не совсем человек?» В Русском театре зажглась новая звезда

«Это история о людях, о любви, о космосе», - так описывают содержание нового спектакля Русского театра актеры, сыгравшие в нем главные роли. Смотрите ВИДЕО!
Премьера спектакля «Безыменная звезда» состоялась 15 ноября. Мы встретились с актерами, которые сыграли в нем главные роли, на следующий день после первого показа. Марика Отса и Михаил Маневич гармонично вжились в новые роли: она – звезда большого города Мона, он - Марин, провинциальный учитель.
Эта лирическая мелодрама начинается с того, что в провинциальном городке останавливается скорый проезд «Синая - Бухарест», из которого выводят безбилетную пассажирку Мону, прибывшую сюда из совершенно другого мира. Так на перроне маленького городка происходит столкновение двух миров - избалованной роскошью женщины и скромного учителя, влюбленного в астрономию. И оказалось, что «звезды никогда не отклоняются от своего пути»…
«Может быть, она не совсем человек? Может быть, она пришла из другого мира. Она – неземное существо, которое вдруг поражает простого работящего учителя в провинциальном городке», - рассказывает Михаил Маневич о чувствах своего персонажа.
Впрочем, и Мона увлекается рассказами учителя. С ним она впервые вглядывается в звездное небо, до этого в ее светски-гламурной, при этом до безобразия скучной жизни просто не было для этого времени. А вот актриса, сыгравшая Мону, Марика Отса, напротив, обожает вглядываться в звездную бездну.
«Я очень часто смотрю на звездное небо, особенно в августе, когда начинается звездопад, я люблю куда-нибудь уехать за город, посмотреть на звезды, помедитировать, подумать о чем-то своем», - говорит актриса.
Михаил тоже вспоминает один из моментов жизни, когда звездное небо поменяло ход привычных мыслей: «Однажды мы ехали по пустыне на машине, и вдруг просто остановились посреди ночи, вышли из машины, я смотрю на небо - а там Млечный путь! Я в первый раз в жизни увидел не просто звезды, а туманность, и это, конечно, производит сильное впечатление. Задумываешься сразу, что я вообще здесь делаю, почему у меня есть какие-то маленькие проблемы, когда вокруг столько всего интересного и необъятного?»
Чтобы сделать спектакль совсем фантастическим, в «Безымянной звезде» использовано необычное освещение и самый что ни на есть космический музыкальный ряд: зрители слышат звуки различных планет и других космических объектов, записанные НАСА. Когда режиссер спектакля Дмитрий Косяков впервые включил актерам на большой колонке эти звуки, те застыли от изумления.
«Репетиционный зал наполнился звуками Венеры и Сириуса - это производит сильное впечатление. Сейчас мы уже привыкаем к этим звукам, но первое впечатление было изумительным», - вспоминает Михаил.
«Это были фантастические ощущения, какие-то невероятные... Неземные, скажем так», - добавляет Марика.
Смотрите, кто пришел на премьеру «Безымянной звезды» ЗДЕСЬ!