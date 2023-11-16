ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Может быть, она не совсем человек?» В Русском театре зажглась новая звезда

Премьера спектакля «Безыменная звезда» состоялась 15 ноября. Мы встретились с актерами, которые сыграли в нем главные роли, на следующий день после первого показа. Марика Отса и Михаил Маневич гармонично вжились в новые роли: она – звезда большого города Мона, он - Марин, провинциальный учитель.

Эта лирическая мелодрама начинается с того, что в провинциальном городке останавливается скорый проезд «Синая - Бухарест», из которого выводят безбилетную пассажирку Мону, прибывшую сюда из совершенно другого мира. Так на перроне маленького городка происходит столкновение двух миров - избалованной роскошью женщины и скромного учителя, влюбленного в астрономию. И оказалось, что «звезды никогда не отклоняются от своего пути»…

Марика Отса и Михаил Маневич в спектакле «Безыменная звезда». Фото: Mats Õun

«Может быть, она не совсем человек? Может быть, она пришла из другого мира. Она – неземное существо, которое вдруг поражает простого работящего учителя в провинциальном городке», - рассказывает Михаил Маневич о чувствах своего персонажа.

Впрочем, и Мона увлекается рассказами учителя. С ним она впервые вглядывается в звездное небо, до этого в ее светски-гламурной, при этом до безобразия скучной жизни просто не было для этого времени. А вот актриса, сыгравшая Мону, Марика Отса, напротив, обожает вглядываться в звездную бездну.