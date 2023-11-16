ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на премьеру «Безымянная звезда» в Русский театр

В среду, 15 ноября, в Русском театре Эстонии состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда». Это лирическая мелодрама, в которой рассказывается история столкновения двух миров - провинциального учителя и звезды из большого города.
Спектакль «Безымянная звезда» поставлен по пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна. Пьеса была написала в 40-х годах прошлого века, но действие спектакля разворачивается вне времени.
«Оталкивающей точкой, конечно, были те годы, но в спектакле будут использованы и современные понятия. Я считаю, что это история вне времени, вне пространства. Во-первых, история про любовь, и мы пытались очень открыто и жизненно к этому подойди, но это не совсем бытовая вещь - спектакль больше похож на притчу», - рассказал o премьере режиссер спектакля Дмитрий Косяков.
В «Безымянная звезде» очень необычный музыкальный ряд: зрители услышали звуки различных планет и других космических объектов, записанные НАСА.
Смотрите, какая яркая публика собралась на премьере!