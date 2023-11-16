ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вечер загадок и магии: афтерпати Хэллоуина прошло ярче, чем сам праздник

Гости мероприятия с первых минут были погружены в атмосферу загадочности и мистики, где каждый момент был пропитан волшебством. В мероприятии принимала участие потомственный хиромант и таролог - Ирина Кассин, которая сделала прогноз на ближайшее будущее и потом каждый желающий мог лично с ней пообщаться с глазу на глаз.