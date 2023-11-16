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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вечер загадок и магии: афтерпати Хэллоуина прошло ярче, чем сам праздник

Limon.ee
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В минувшую субботу, 11 ноября, в столичном Hookahplace Tallinn прошла вечеринка Mystical Whispers, которая окунула своих гостей в волшебный мир тайн и магии. 

Гости мероприятия с первых минут были погружены в атмосферу загадочности и мистики, где каждый момент был пропитан волшебством. В мероприятии принимала участие потомственный хиромант и таролог - Ирина Кассин, которая сделала прогноз на ближайшее будущее и потом каждый желающий мог лично с ней пообщаться с глазу на глаз.

В этот вечер для гостей звучала живая музыка, на сцену вышли певица IVI и DJ Luuna, которая специально подобрала плейлист дополнивший мистическую атмосферу.

Огненное бармен-шоу от Максима Аверьянова не оставило никого равнодушным, глядя, как он мастерски и уверенно обращался с огнем, замирало сердце.

Эстонский дизайнер Яну Яансон представила в этот вечер свою коллекцию аксессуаров. Также партнерами мероприятия стали: визажист-Армине Григорян, клиника эстетической медицины Medsense, косметолог Анна Бонд из Gracebeauty.

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