ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вечер загадок и магии: афтерпати Хэллоуина прошло ярче, чем сам праздник

В минувшую субботу, 11 ноября, в столичном Hookahplace Tallinn прошла вечеринка Mystical Whispers, которая окунула своих гостей в волшебный мир тайн и магии.
Гости мероприятия с первых минут были погружены в атмосферу загадочности и мистики, где каждый момент был пропитан волшебством. В мероприятии принимала участие потомственный хиромант и таролог - Ирина Кассин, которая сделала прогноз на ближайшее будущее и потом каждый желающий мог лично с ней пообщаться с глазу на глаз.
В этот вечер для гостей звучала живая музыка, на сцену вышли певица IVI и DJ Luuna, которая специально подобрала плейлист дополнивший мистическую атмосферу.
Огненное бармен-шоу от Максима Аверьянова не оставило никого равнодушным, глядя, как он мастерски и уверенно обращался с огнем, замирало сердце.
Эстонский дизайнер Яну Яансон представила в этот вечер свою коллекцию аксессуаров. Также партнерами мероприятия стали: визажист-Армине Григорян, клиника эстетической медицины Medsense, косметолог Анна Бонд из Gracebeauty.