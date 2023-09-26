Певица IVI представила на суд публики новый видеоклип на песню Running Away («Убегая»). Работа современная и динамичная. Погружаясь в музыкальную вселенную горячей блондинки, вы точно начнете пританцовывать у своих экранов. Снято видео в Таллинне и окрестностях нашей столицы.
ГОРЯЧО, ЕЩЕ ГОРЯЧЕЕ! ⟩ Певица IVI из Нарвы разошлась в Таллинне так, что мировые поп-дивы будут кусать локти
IVI - вихрь, который сносит все на своем пути. Ее музыка - это как прыжок в будущее, наполненное неистовой энергией и экстазом. Девушку с внешностью американской поп-дивы на самом деле зовут Виктория Савичева, и приехала она покорять Таллинн из Нарвы. Впрочем, делает это весьма успешно. Англоязычные треки IVI крутят на эстонских радиостанциях, а сама она - желанный гость на музыкальных и модных тусовках. При этом сама певица скоромно говорит о себе: «Я обычная девушка из Нарвы» и совсем не страдает звездной болезнью.
В минувшую пятницу, 23 сентября, IVI представила на суд публики свой новый видеоклип «Running Away». Эту музыкальную историю начали снимать год назад, в октябре 2022-го.
«Первый съемочный день был самый сложный, - вспоминает IVI. - Мы снимали хореографию в XL STUDIO за Таллинном, в тот день на съемочной площадке было около пятидесяти человек - тридцать танцоров, четыре видеографа от команды Hypnofilms Vladimir Kaminsky, пять помощников, два визажиста, режиссер Камилла Орлова-Кодусаар, фотограф и я».
Певица признается, что настоящим испытанием на съемках для нее стало то, что ей пришлось контролировать весь процесс и быть в кадре одновременно.
«Я получила огромной опыт в организации таких масштабных съемок. Второй непростой день съемок был уже в январе 2023-го, мы ждали идеальную снежную погоду три месяца. И съемки выпали на самый холодный день в году», - рассказывает IVI.
В этот морозный день температура воздуха опустилась до -24 градусов, а съемочная группа провела на улице семь часов. Согревались поочередно в автомобилях.
«Нам было принципиально важно дождаться сказочной снежной погоды, чтобы в конечном итоге картинка выглядела идеально. В клипе выдержаны холодные оттенки: белые, фиолетовые, розовые. Чтобы не замерзнуть, мы бегали, прыгали - согревались, как могли. Спасением оказался Jägermeister в тот день", - с улыбкой вспоминает IVI. Певица отмечает, что осталась очень довольна и съемочным процессом, и его результатом.
Основная идея песни и клипа «Running Away» заключается в разрыве токсичных отношений и силе женской энергии. Кульминация клипа - танец тридцати танцовщиц, который поставила хореограф Danceact Tantsustuudio Марлен Кирт. Танец символизирует силу женской энергии и поддержки друг друга в непростых жизненных ситуациях. Пожалуй, клип с такой атомной энергетикой и собранием в кадре стольких красоток впору показывать на MTV.
Вам уже стало интересно? Тогда скорее смотрите видеоклип!
IVI - поп-певица и автор песен из Эстонии. Родилась в Нарве, сейчас проживает в Эстонии. В начале своей карьеры она экспериментировала с такими жанрами, как R&B, дип-поп и синти-поп. С 2019 года работает с продюсером Coullin. В 2019 году они выпустили EP Divas, а позже и сингл Day x Night, который стал самой проигрываемой песней в 2021 году на Raadio 2.