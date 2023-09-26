ГОРЯЧО, ЕЩЕ ГОРЯЧЕЕ! ⟩ Певица IVI из Нарвы разошлась в Таллинне так, что мировые поп-дивы будут кусать локти

IVI - вихрь, который сносит все на своем пути. Ее музыка - это как прыжок в будущее, наполненное неистовой энергией и экстазом. Девушку с внешностью американской поп-дивы на самом деле зовут Виктория Савичева, и приехала она покорять Таллинн из Нарвы. Впрочем, делает это весьма успешно. Англоязычные треки IVI крутят на эстонских радиостанциях, а сама она - желанный гость на музыкальных и модных тусовках. При этом сама певица скоромно говорит о себе: «Я обычная девушка из Нарвы» и совсем не страдает звездной болезнью.

В минувшую пятницу, 23 сентября, IVI представила на суд публики свой новый видеоклип «Running Away». Эту музыкальную историю начали снимать год назад, в октябре 2022-го.

«Первый съемочный день был самый сложный, - вспоминает IVI. - Мы снимали хореографию в XL STUDIO за Таллинном, в тот день на съемочной площадке было около пятидесяти человек - тридцать танцоров, четыре видеографа от команды Hypnofilms Vladimir Kaminsky, пять помощников, два визажиста, режиссер Камилла Орлова-Кодусаар, фотограф и я».

IVI на съемках нового видеоклипа. Фото: Backstage IVI

Певица признается, что настоящим испытанием на съемках для нее стало то, что ей пришлось контролировать весь процесс и быть в кадре одновременно.