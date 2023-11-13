Алексею Горбунову так понравилось в Таллинне, что он решил вернуться

Народный артист Украины Алексей Горбунов очень скоро снова приедет в Эстонию. В среду, 29 ноября, известный актер выступит для таллиннской публики в клубе Põhja Öökull.
На творческом вечере Алексея Горбунова, который пройдет в самом сердце Старого города в Таллинне, будет представлена эксклюзивная программа «Stand up и дворовые песни». Гостей ждет живое общение с артистом в уютной обстановке и возможность задать актеру интересные вопросы.
Мало кто знает, что первый фильм Горбунова - детектив «Груз без маркировки» снимался именно в Таллинне.
«Это была моя первая главная роль в далеком 1984-м. Три месяца мы снимали, и все лето прожили в Таллинне. Здесь я впервые увидел белые ночи и американскую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, потому что в Эстонии финские каналы ее тогда транслировали, а для нас, советских людей, это был шок. Это давало абсолютное ощущение, что ты за границей находишься. Поэтому Таллинн для меня во многом город родной, все-таки, первое кино, которое запомню на всю жизнь», - сказал Алексей Горбунов в недавнем интервью на портале Limon.ee.
Читайте интервью с Алексеем Горбуновым в Таллинне: