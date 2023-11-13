Алексею Горбунову так понравилось в Таллинне, что он решил вернуться

«Это была моя первая главная роль в далеком 1984-м. Три месяца мы снимали, и все лето прожили в Таллинне. Здесь я впервые увидел белые ночи и американскую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, потому что в Эстонии финские каналы ее тогда транслировали, а для нас, советских людей, это был шок. Это давало абсолютное ощущение, что ты за границей находишься. Поэтому Таллинн для меня во многом город родной, все-таки, первое кино, которое запомню на всю жизнь», - сказал Алексей Горбунов в недавнем интервью на портале Limon.ee.