ФОТО И ВИДЕО ⟩ Алексей Горбунов в Таллинне: «Здесь я глотнул свежайшего воздуха!»

Народный артист Украины Алексей Горбунов в субботу вечером показывает в Таллинне спектакль «Черная шкатулка». Мы встретились с актером накануне вечером в таллиннском ресторане Одесса. Место было выбрано не случайно: Одесса - любимый город Горбунова, там его дом, и туда он хочет вернуться с семьей, но пока не может... из-за войны.
Украинский борщ с пампушками и котлета по-киевски - Алексей Горбунов был растроган тем, как его встретили в эстонской столице. К слову, с Таллинном у него связано одно из важных воспоминаний: именно здесь снималась его первая картина «Груз без маркировки». Спустя много лет Горбунов вернулся в Таллинн и 2 сентября вместе с саксофонистом Павлом Гузевым покажет в клубе Cathouse музыкальный спектакль «Черная шкатулка», переосмысливающий классическое произведение чешского автора Людвика Ашкенази.
- Алексей, в Эстонию вы приехали не на пару дней, а пробыли здесь почти неделю. Расскажите, какое впечатление сложилось о нашей стране?
- Отличное впечатление. Во-первых, мы были три дня на кинофестивале в городе Йыхви (интересуется, правильно ли произнес это непростое эстонское название). До этого я три месяца жил в Испании, где стола жара 37 градусов, и когда приехал в Эстонию, вдохнул свежайшего воздуха. На улице был 21 градус, да и дождь только-только прошел - одним словом, кайфово! Да и сам фестиваль, который Паша Гаврилин сделал в Йыхви, приятно удивил. Залы были полные, при том, что проходил он в маленьком городе, где проживает 10 тысяч человек. Там все на уровне - кинотеатр огромный, зал концертный и театральный, и очень хорошая публика.
- А в Таллинн приехать было особенно приятно, ведь именно здесь снимался ваш первый фильм «Груз без маркировки»?
- Да, об этом мало кто знает, детектив «Груз без маркировки» действительно снимался в Таллинне. Это была моя первая главная роль в далеком 1984-м. Три месяца мы снимали, и все лето прожили в Таллинне. Здесь я впервые увидел белые ночи и американскую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, потому что в Эстонии финские каналы ее тогда транслировали, а для нас, советских людей, это был шок. Это давало абсолютное ощущение, что ты за границей находишься. Поэтому Таллинн для меня во многом город родной, все-таки, первое кино, которое запомню на всю жизнь. А еще важно, что режиссер «Груза без маркировки» Владимир Михайлович Попков стал моим крестным отцом в кино, через 12 лет он снимал уже в Москве сериал «Графиня де Монсоро», где я сыграл Шико - эта роль тоже стала для меня светлым воспоминанием.