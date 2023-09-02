ФОТО И ВИДЕО ⟩ Алексей Горбунов в Таллинне: «Здесь я глотнул свежайшего воздуха!»

Сейчас идет война стариков-кощеев, которые хотят забрать будущее у наших детей. А забирая будущее у наших детей, они забирают будущее у всех детей. Это тьма хочет захватить свет, а дети - это «питеры-пэны» - такая энергия солнца, которые борются с этой тьмой. И победят молодые. И им решать, как им жить, на каком языке говорить, что им делать. Старики забрали у них это право, но они его вернут. К сожалению, уже многие пацаны погибли в Украине с первых дней войны. Самые честные, самые мотивированные, самые настоящие продолжают воевать за свою родину. Как бы это громко ни звучало, но в нашем случае - это самая справедливая война.

Старикам уже так скучно жить стало, что они войны начинают. Им, сука, мало, что они украли все яхты, все деньги... Только они понять не могут, что у них смерть впереди, а у молодых все равно впереди жизнь. И ничего они с этим не сделают!

- У меня две дочери от разных браков: одной 22 года, а другой - 14. Моя старшая сейчас в Тулузе, она поступила в институт, а младшая с мамой передвигается по Европе. Сейчас в Испании, были в Голландии, может, в Польшу переедем: они едут со мной туда, где у меня работа, так и кочуем. Хочу отметить, что мы живем довольно-таки комфортно, по сравнению с людьми, которых я вижу. У кого-то двое-трое детей, у кого-то отца нет или он на фронте. Я-то старый человек, я выехал - мне 60 лет и я туда-сюда езжу. У меня сейчас съемки в Киеве будут, снова поеду туда. А вот дочь в Украину я сейчас везти не могу, потому что бомбят страну - и Киев, и Одессу. А ведь именно в Одессе мы с женой 12 лет, мы там купили дом. Жена у меня москвичка, но она первая рвалась брать автомат, чтобы в тероборону идти - вот такая, а коренная москвичка, поэтому мы знаем, что чувствуют наши друзья в России.