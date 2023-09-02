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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Алексей Горбунов в Таллинне: «Здесь я глотнул свежайшего воздуха!»
Алексей Горбунов в Таллинне. Фото: Taavi Sepp
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
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Народный артист Украины Алексей Горбунов в субботу вечером показывает в Таллинне спектакль «Черная шкатулка». Мы встретились с актером накануне вечером в таллиннском ресторане Одесса. Место было выбрано не случайно: Одесса - любимый город Горбунова, там его дом, и туда он хочет вернуться с семьей, но пока не может... из-за войны. 

Украинский борщ с пампушками и котлета по-киевски - Алексей Горбунов был растроган тем, как его встретили в эстонской столице. К слову, с Таллинном у него связано одно из важных воспоминаний: именно здесь снималась его первая картина «Груз без маркировки». Спустя много лет Горбунов вернулся в Таллинн и 2 сентября вместе с саксофонистом Павлом Гузевым покажет в клубе Cathouse музыкальный спектакль «Черная шкатулка», переосмысливающий классическое произведение чешского автора Людвика Ашкенази.  

- Алексей, в Эстонию вы приехали не на пару дней, а пробыли здесь почти неделю. Расскажите, какое впечатление сложилось о нашей стране?

- Отличное впечатление. Во-первых, мы были три дня на кинофестивале в городе Йыхви (интересуется, правильно ли произнес это непростое эстонское название). До этого я три месяца жил в Испании, где стола жара 37 градусов, и когда приехал в Эстонию, вдохнул свежайшего воздуха. На улице был 21 градус, да и дождь только-только прошел - одним словом, кайфово! Да и сам фестиваль, который Паша Гаврилин сделал в Йыхви, приятно удивил. Залы были полные, при том, что проходил он в маленьком городе, где проживает 10 тысяч человек. Там все на уровне - кинотеатр огромный, зал концертный и театральный, и очень хорошая публика. 

- А в Таллинн приехать было особенно приятно, ведь именно здесь снимался ваш первый фильм «Груз без маркировки»?

- Да, об этом мало кто знает, детектив «Груз без маркировки» действительно снимался в Таллинне. Это была моя первая главная роль в далеком 1984-м. Три месяца мы снимали, и все лето прожили в Таллинне. Здесь я впервые увидел белые ночи и американскую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, потому что в Эстонии финские каналы ее тогда транслировали, а для нас, советских людей, это был шок. Это давало абсолютное ощущение, что ты за границей находишься. Поэтому Таллинн для меня во многом город родной, все-таки, первое кино, которое запомню на всю жизнь. А еще важно, что режиссер «Груза без маркировки» Владимир Михайлович Попков стал моим крестным отцом в кино, через 12 лет он снимал уже в Москве сериал «Графиня де Монсоро», где я сыграл Шико - эта роль тоже стала для меня светлым воспоминанием.

Алексей Горбунов в старом Таллинне.
Алексей Горбунов в старом Таллинне. Фото: Taavi Sepp

- Съемки «Груза без маркировки» проходили в 1984 году, а позже в Эстонии вы бывали?

- Буквально на три дня я приезжал в Таллинн перед развалом Советского Союза. Тогда одесская киностудия снимала какой-то дебютный фильм, где я играл французского поэта Вийона. Они снимали Францию в Таллинне.

- А теперь, когда приехали в Эстонию после такого длительного перерыва, что бросилось в глаза?

- Дороги хорошие. Поразила чистота на улицах, много зелени. Это сразу бросается в глаза. Старый город, конечно, таким же и остался, а вот гостиницу Виру я просто не узнал. Вспоминал, как туда попасть было невозможно в советское время. Небоскребы сейчас в Таллинне какие построили, деловой центр, к которому мы подъезжали - впечатлил. Конечно, за тридцать лет Таллинн изменился очень. А еще в Таллинне я увидел невероятное количество молодежи. Я просто очень много путешествую по Европе и сравниваю, как люди живут в Голландии, как в Польше, как в Бельгии, как во Франции, и как в Эстонии - здесь сразу чувствуется молодая энергия. Это радует, это отлично, супер!

- А люди в Ида-Вирумаа, куда вы сначала приехали на Международный антивоенный фестиваль независимого кино, и в столице - отличаются?

- С таллиннской публикой мне еще познакомиться только предстоит. А в Йыхви была публика такая же, как в Одессе, как в Киеве. Как в Украине - точно! А все потому, что очень много людей было из Украины - из Мариуполя, из Харькова, из Одессы, кстати, из Киева. 90 000, оказывается, украинцев в Эстонии официально. Спасибо вам, что такое количество людей приняли и с пониманием относитесь. Из за войны в Украине люди вынуждены уезжать. В Париже, Барселоне, Амстердаме, Риге, у вас - я все время встречаю людей из Украины. Это люди, которые начинают жизнь с нуля. У многих разбомбили квартиры, у многих разбиты города. Что поражает меня, и в Эстонии тоже, процентов 80 беженцев идут работать, они не живут на пособия. Это только плюс нации, что Украина даже в этой ситуации показывает, что люди работать умеют, люди быстро адаптируются - у нас, как по мне, самые лучшие люди. Просто большой кровью мы платим за свободу. Причем, за ту свободу, которую вообще никто не имеет права отнимать.

Алексей делает паузу, задумывается, а потом продолжает резким голосом, полным боли и гнева от несправедливости.

Сейчас идет война стариков-кощеев, которые хотят забрать будущее у наших детей. А забирая будущее у наших детей, они забирают будущее у всех детей. Это тьма хочет захватить свет, а дети - это «питеры-пэны» - такая энергия солнца, которые борются с этой тьмой. И победят молодые. И им решать, как им жить, на каком языке говорить, что им делать. Старики забрали у них это право, но они его вернут. К сожалению, уже многие пацаны погибли в Украине с первых дней войны. Самые честные, самые мотивированные, самые настоящие продолжают воевать за свою родину. Как бы это громко ни звучало, но в нашем случае - это самая справедливая война.

Старикам уже так скучно жить стало, что они войны начинают. Им, сука, мало, что они украли все яхты, все деньги... Только они понять не могут, что у них смерть впереди, а у молодых все равно впереди жизнь. И ничего они с этим не сделают!

- Алексей, а где сейчас живут ваши дети? Вы увезли семью из Украины?

- У меня две дочери от разных браков: одной 22 года, а другой - 14. Моя старшая сейчас в Тулузе, она поступила в институт, а младшая с мамой передвигается по Европе. Сейчас в Испании, были в Голландии, может, в Польшу переедем: они едут со мной туда, где у меня работа, так и кочуем. Хочу отметить, что мы живем довольно-таки комфортно, по сравнению с людьми, которых я вижу. У кого-то двое-трое детей, у кого-то отца нет или он на фронте. Я-то старый человек, я выехал - мне 60 лет и я туда-сюда езжу. У меня сейчас съемки в Киеве будут, снова поеду туда. А вот дочь в Украину я сейчас везти не могу, потому что бомбят страну - и Киев, и Одессу. А ведь именно в Одессе мы с женой 12 лет, мы там купили дом. Жена у меня москвичка, но она первая рвалась брать автомат, чтобы в тероборону идти - вот такая, а коренная москвичка, поэтому мы знаем, что чувствуют наши друзья в России.

- Как младшая дочь в Европе адаптируется? По дому не скучает?

- Я дочери говорю: ну раз так - учи языки, время есть. А она мне: папа, лучше Украины ничего нет. Уже второй год назад в Одессу просится. Она нигде не хочет жить - ей ничего не нравится. Это поколение, которое хочет домой, несмотря на то, что там бомбят. Потому что ее одноклассницы точно так же сидят под бомбами в Одессе. И она задает вопрос, почему мы же мы тогда домой не едем? Подружки же там как-то живут, и нормально. Дети многое чувствуют гораздо лучше взрослых. Да, она хочет назад в Одессу. Она всю жизнь прожила в доме на море. Одесса для нее лучший город, хотя она с трех лет была со мной на съемках в Париже, в Нью-Йорке, в Бельгии, в Амстердаме, Берлине - везде в Европе. Она с детства все это видела. Но ребенок хочет домой - и имеет право!

Горбунов: «На ТВ одна ложь - мертвецы хотят что-то навязать, живые их не смотрят и не слушают!»
Горбунов: «На ТВ одна ложь - мертвецы хотят что-то навязать, живые их не смотрят и не слушают!» Фото: Taavi Sepp

- Насколько это важно - проводить антивоенные фестивали здесь, у нас, в Эстонии?

- Их везде важно проводить. Каждый раз напоминать людям, что действительно происходит. Здесь же ты не чувствуешь войны - здесь все комфортно, ходят люди, все чисто, все аккуратно, интеллигентно, мило. А там... Я сам прочувствовал, когда мы снимали в Киеве прошлой осенью «Казимира Малевича» - это кино должно выйти в ноябре, его уже Netflix купил - город бомбили. По сорок тысяч ракет запускали на инфраструктуру, а мы снимали кино. Мы продолжали снимать, когда ракеты летали над головой - это уникальный опыт, который я пережил с молодыми актерами, будучи в Киеве. Теперь делюсь им, в том числе, на фестивале.

К слову, в Киеве люди все равно продолжают ходить в театр - билетов не достать, все залы забиты, несмотря на сирены, бомбежки. Люди хотят ходить в театр, в кино - таким образом спасаются. И вот поэтому и фестивали надо проводить, кино надо показывать - постоянно этим надо заниматься.

Даже наше интервью сейчас - гораздо важнее, чем любой телевизионный канал, который смотреть невозможно! Там одна ложь - мертвецы хотят что-то навязать, живые их не смотрят и не слушают.

- Какие-то работы с вашим участием на антивоенном кинофестивале в Йыхви тоже были показаны?

- Должны были показывать короткий метр «Счастье» Ромы Качанова, который мы в Испании сняли в феврале, но не показали. Потому что до середины ноября он показывается на международных фестивалях. С ноября мы будем ездить с его премьерой, и я не исключаю, что и в Таллинне она будет, потому что мы и в Киеве, и в Одессе, и везде по Европе хотим его показать. Это история о том, как дедушка с Украины, которого я играю, как и миллионы таких же дедушек уехал от войны в Испанию и там все время ждет свою семью. И он с испанскими пенсионерами играет каждый день в домино, в карты, и все время говорит: скоро моя семья приедет, скоро моя семья приедет. Он живет в доме престарелых, и к нему никто не едет. На родине его дом разбомбили, а дедушка просто бредит. Но однажды ночью к нему приезжает семья...

- Как вы чувствовали себя в этой роли?

- Это одна из важнейших моих ролей за последнее время. Она настолько мне понятна, потому что я в шкуре этого дедушки. Я такой же, как и миллионы мужчин за 60, уехавших за границу. Да, моя семья со мной, но я очень многих людей вижу, которые ждут своих родных, а семья не может приехать, родные погибли или воюют. Очень много таких историй. «Счастье» - история простая, но своевременная и честная. Я уверен, что это кино будет иметь зрительский успех.

Алексей Горбунов в ресторане «Одесса» в Таллинне.
Алексей Горбунов в ресторане «Одесса» в Таллинне. Фото: Taavi Sepp

- Очень трогательное название - «Счастье», слово такое светлое. Алексей, скажите, а в чем для вас заключается счастье?

- Счастье - когда живы дети, ты рядом с семьей находишься у себя дома, в своей стране. Счастье - это семья и дом. А больше человеку и не надо ничего. Чем ты старше, тем яснее это понимаешь.

- Давайте поговорим о «Черной шкатулке», которая вот-вот будет показана в Таллинне. Я правильно понимаю, что это спектакль без декораций? Вы и саксофонист Павел Гузеев будете перед публикой одни, на черном фоне?

- Этот спектакль мы играем уже давно с группой «Грусть пилота». Просто сейчас только Паша выездной и я, пацаны не могут выехать из-за военного положения, по возрасту они невыездные. Но я верю, что мы все равно всем составом еще этот спектакль не раз сыграем - идеально, когда вся группа, по-другому звучит спектакль. Но в этом формате, когда мы с Пашей вдвоем, он тоже имеет право быть и выглядит интересно. Паша с саксофоном держит на себе всю музыкальную тему, а я уже с гитарой пою.

- О чем эта история и почему ее важно увидеть в наше тревожное время?

- Сегодня, в связи с войной, эти тексты обрели другое звучание, как песни Высоцкого и Цоя, которые абсолютно точно на стороне добра. А значит, и на стороне Украины сегодня. Те, кто затеял эту войну, Высоцкого, я думаю, боятся, как демоны боятся света. Любая песня Высоцкого - это сегодня приговор кровавой власти в России, как и Цой, как и Окуджава. 

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