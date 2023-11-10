ОТ КОФЕМАШИНЫ ДО СУМОЧКИ ⟩ «Тысячи забытых посылок»: в Сети появился фейковый аккаунт Omniva

«Не делайте подарки мошенникам, сохраните свои деньги для себя!» - предостерегает Маарья Пунак, специалист по коммуникациям Департаменты полиции и погранохраны, от мошенничества в социальных сетях, пишет Elu24.
В четверг мы писали о том, что под именем Таллиннского аэропорта создана страница в Facebook, на которой якобы все желающие могут приобрести потерянные кем-то чемоданы всего за два евро.
«Мы, конечно, никогда не продаем багаж», - подчеркивает Энели Рохтла, специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта.
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ЧЕМОДАН ЗА ДВА ЕВРО! 〉 Таллиннский аэропорт стал жертвой кибермошенников. Представитель: мы никогда не продаем багаж!
Во второй половине дня на Facebook была создана страница Omniva с аналогичной схемой.
«Тысячи забытых посылок остаются без хозяев в почтовых отделениях», - говорится на странице Omniva – pakettide jaotamine в Facebook. «Согласно правилам, Omniva должна избавляться от бесхозных посылок раз в год. Однако компания предлагает возможность получать случайные посылки всего за 2 евро. В этих посылках можно обнаружить удивительные предметы - от планшетов и кофемашин до книг и сумок», - говорится в сообщении.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак заявила в социальных сетях, что это очередная мошенническая схема. «Что говорит о том, что это мошенничество? Используется старый логотип Omniva, а на официальной странице Omniva такого заманчивого предложения нет», - говорится в сообщении. «Не делайте подарки мошенникам, сохраните свои деньги для себя!»
Когда несколько человек пишут под постом, что это мошенничество, один признается, что попался на эту удочку. «Должен признаться, я кликнул на ссылку, выглядело интересно, учитывая все мои собственные пропавшие посылки. К счастью, я сразу заметил, что адрес сайта неверный, и закрыл браузер. Не может быть, чтобы сразу после открытия страницы не появился какой-нибудь вирус», - говорит он.