ОТ КОФЕМАШИНЫ ДО СУМОЧКИ ⟩ «Тысячи забытых посылок»: в Сети появился фейковый аккаунт Omniva

В четверг мы писали о том, что под именем Таллиннского аэропорта создана страница в Facebook, на которой якобы все желающие могут приобрести потерянные кем-то чемоданы всего за два евро.

«Мы, конечно, никогда не продаем багаж», - подчеркивает Энели Рохтла, специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта.

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Во второй половине дня на Facebook была создана страница Omniva с аналогичной схемой.

«Тысячи забытых посылок остаются без хозяев в почтовых отделениях», - говорится на странице Omniva – pakettide jaotamine в Facebook. «Согласно правилам, Omniva должна избавляться от бесхозных посылок раз в год. Однако компания предлагает возможность получать случайные посылки всего за 2 евро. В этих посылках можно обнаружить удивительные предметы - от планшетов и кофемашин до книг и сумок», - говорится в сообщении.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак заявила в социальных сетях, что это очередная мошенническая схема. «Что говорит о том, что это мошенничество? Используется старый логотип Omniva, а на официальной странице Omniva такого заманчивого предложения нет», - говорится в сообщении. «Не делайте подарки мошенникам, сохраните свои деньги для себя!»