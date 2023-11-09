ЧЕМОДАН ЗА ДВА ЕВРО! ⟩ Таллиннский аэропорт стал жертвой кибермошенников. Представитель: мы никогда не продаем багаж!

«Потерянный багаж всего за 2 евро! Мы опустошаем склад аэропорта и продаем более 1000 утерянных чемоданов! Чтобы купить, зайдите на сайт и сделайте заказ!» - говорится в сообщении на Facebook.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Под публикацией также оставляют свои комментарии якобы довольные покупатели. Например, Флоренс Браун пишет: «В целом я довольна своей покупкой, хотя и не нашла внутри ничего ценного, но мне понравились банные полотенца. Остальное я отдала маме, там есть одежда ее размера, она довольна. И чемодан в хорошем состоянии. Рекомендую!»

Хотя на первый взгляд страница с названием Tallinna lennujaam может показаться подлинной, на самом деле это не так.

При переходе по ссылке, указанной в сообщении на Facebook, открывается страница, визуально похожая на главную страницу Таллиннского аэропорта, однако в адресной строке появляется неизвестный адрес, где после ответа на ряд вопросов предлагается ввести свои данные - очевидно, это очередная мошенническая схема.

Кроме того, страница в Facebook, рекламирующая продажу потерянного багажа, не является официальной страницей Таллиннского аэропорта, хотя поначалу может показаться, что это онак. Прокручивая страницу вниз, можно обнаружить публикации на арабском языке от 2021 года, которые не имеют никакого отношения к Таллиннскому аэропорту.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist

По словам Энели Рохтла, специалиста по связям с общественностью Таллиннского аэропорта, они знают об этой странице, и на самом деле это не первый подобный случай. Им уже приходилось сталкиваться с подобными мошенническими страницами от имени Таллиннского аэропорта.

«Мы сделали несколько публикаций на нашей странице в Facebook, чтобы дать людям понять, что это мошенничество, а также дали инструкции, как сообщить об этом. Мы прекрасно понимаем, что подобное происходит, и, к сожалению, не только от имени Таллиннского аэропорта, были примеры и с Рижским аэропортом».