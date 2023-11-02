ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЦВЕТЕТ ⟩ Татьяна Фитания пригласила на свой день рождения известных таллиннцев

Поздравления Татьяна принимала не только подарками, но и выступлениями артистов. Соведущим Татьяны стал композитор и певец Олег Курносов, который исполнил как новые, так и уже полюбившиеся песни. Открыл мероприятие танцевальный ансамбль «Терек».

Певица Оксана Херради порадовала своим выступлением. Танцами живота удивляли в этот вечер Наталья Меттус и Галина Ткачева. Искусствовед Ольга Любаскина, экскурсовод Оксана Яаксон, Людмила Барабанер, Татьяна Иким, Татьяна Яковлева и другие известные жители столицы поздравили флориста с днем рождения. А таллиннский художник Ровшан Нур подарил виновнице торжества свою картину с гранатами.