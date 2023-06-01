ФОТО И ВИДЕО ⟩ С золотым сейфом и сюрпризом: флорист Татьяна Фитания открыла в Таллинне цветочный салон

Флорист Татьяна Фитания в новом цветочном салоне собирается организовывать такие мероприятия, которые могут прийти в голову только по-настоящему творческим людям. От вечеринки, на которой будут сотни Татьян со всего мира, до потрясающих фотосессий на качелях. Кроме того, она готова сотрудничать со всеми фотографами Эстонии.

«Это мой пятый по счету салон. У нас большая творческая команда. Совмещать бизнес и творчество, конечно, сложно, но мы справимся. Это прекрасная возможность показать, что я могу и что я умею вместе со своей большой творческой командой», - говорит Фитания.

Оформляла свой новый салон флорист по всем правилам фэн-шуя и астрологии. «Я не просто пришла сюда. Я очень долго присматривалась к этому помещению. Синий цвет студии - это тоже не случайный выбор. Мы находимся на северной стороне, а север олицетворяется с холодными цветами. Это синий, черный и голубой", - объясняет Татьяна Фитания. Картину в этих цветах на основной стене студии выполнил художник Арсен Клян.

Татьяна Фитания на открытии своего цветочного салона. Фото: Madis Veltman