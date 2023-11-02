Страшно представить, что бы было, если бы она выступала в Эстонии: Мадонна сильно опозорилась в Стокгольме

Поп-звезда Мадонна (65) вышла на связь с подписчиками в соцсетях, чтобы поблагодарить своих поклонников за потрясающее шоу в Стокгольме, но допустила досадную ошибку. «Я люблю тебя больше всех на свете, но, пожалуйста, найми менеджера по социальным сетям», - тут же написал один из поклонников.
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В рамках концертного тура The Celebration Tour суперзвезда Мадонна выступила в Стокгольме 28 октября. Она была в восторге от теплого приема своих поклонников и решила поблагодарить их в социальных сетях. Но все закончилось досадным промахом.
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«Прекрасное выступление. Спасибо Стокгольму», - написала Мадонна, но вместо флага Швеции случайно добавила флаг соседней Дании. Через некоторое время певица удалила сообщение с ошибкой и сделала новое с флагом Швеции.
Однако эта оплошность привлекла внимание многих поклонников поп-звезды и тех, кто следит за ней. Социальная сеть X пришла в ярость от этой ошибки.
NOT THE DANISH FLAG KEJRIEJRKWKDJDISJDJW MADONNA😭 pic.twitter.com/kaQOTjzv8u— e⋆ (@mothamonstah) October 29, 2023
Другой поклонник похвалил Мадонну, сказав, что любит ее больше всех на свете, но попросил поп-звезду нанять менеджера по социальным сетям, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.
«Пожалуйста, наймите менеджера по социальным сетям, потому что это датский флаг», - написал поклонник.
dear @madonna I love you more than anyone but please hire a social media manager bc that's the danish flag pic.twitter.com/0kitf7vpqQ— nanodigesso (@nanodigesso) October 29, 2023
Промах Мадонны можно объяснить и тем, что у артистки плотный график выступлений, и за несколько дней до стокгольмского концерта она выступила в Копенгагене (Дания).
Статистика показывает, что Мадонну по-прежнему любят во всем мире. Ее концерты почти все распроданы, и после Стокгольма она отправилась в Барселону, чтобы поразить поклонников.
Продолжающийся тур The Celebration Tour, посвященный 40-летнему юбилею Мадонны на сцене, был отложен в этом году из-за бактериальной инфекции, поразившей поп-звезду этим летом.