ФОТО, ВИДЕО ⟩ Таллиннцы, побывавшие на концерте Мадонны: некоторые до сих пор пребывают в шоке от увиденного

The Celebration Tour

Так называется гастрольный тур Мадонны в этот раз, начала она его в Лондоне в октябре 2023 года, последний концерт запланирован на 24 апреля 2024 года в Мехико. На данный момент отменено лишь пять выступлений певицы, все они должны были состояться в США.

От непередаваемого восторга до возмущения - таллиннцы прокомментировали выступление певицы в шведском Стокгольме. Что им запомнилось, а какие вещи хотелось бы поскорее забыть? Читайте всё - от коротких и лаконичных отзывов, до подробных описаний всего того, что увидели зрители.

Дизайнер и певец Тим Блуз: Мадонна думала, что не выживет из-за болезни

Тим Блуз в одежде собственной марки Tim Bluz Фото: Инстаграм

«Я думаю что ни одного тура певицы не ждали так, как этого, особенно учитывая летние новости про госпитализацию. Мадонна призналась со сцены, что удивлена быть здесь не меньше, чем зрители, потому что думала, что не выживет из-за болезни. Она вышла на сцену с небольшим опозданием и отыграла совершенно нереальное шоу из лучших хитов!