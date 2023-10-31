В 65 лет американская певица Мадонна закатила 12-й грандиозный мировой гастрольный тур, в рамках которого даст почти 80 концертов в городах Северной Америки и Европы, иногда до четырех выступлений в неделю. Жителям Эстонии, которые нашли возможность поехать в Швецию, довелось практически одними из первых в мире увидеть это невероятное и местами даже шокирующее зрелище. Что говорят таллиннцы, которые только вернулись с концерта Мадонны, который прошел 28 октября в Стокгольме?
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Таллиннцы, побывавшие на концерте Мадонны: некоторые до сих пор пребывают в шоке от увиденного
The Celebration Tour
Так называется гастрольный тур Мадонны в этот раз, начала она его в Лондоне в октябре 2023 года, последний концерт запланирован на 24 апреля 2024 года в Мехико. На данный момент отменено лишь пять выступлений певицы, все они должны были состояться в США.
От непередаваемого восторга до возмущения - таллиннцы прокомментировали выступление певицы в шведском Стокгольме. Что им запомнилось, а какие вещи хотелось бы поскорее забыть? Читайте всё - от коротких и лаконичных отзывов, до подробных описаний всего того, что увидели зрители.
Дизайнер и певец Тим Блуз: Мадонна думала, что не выживет из-за болезни
«Я думаю что ни одного тура певицы не ждали так, как этого, особенно учитывая летние новости про госпитализацию. Мадонна призналась со сцены, что удивлена быть здесь не меньше, чем зрители, потому что думала, что не выживет из-за болезни. Она вышла на сцену с небольшим опозданием и отыграла совершенно нереальное шоу из лучших хитов!
Концерт по структуре напоминал документальный фильм, в котором певица рассказывала свою историю с самого начала по сегодняшний день. Это совершенно космические эмоции, которые очень тяжело передать словами! Бешеное шоу, в котором было всё - от политики до романтики, от распятия Иисуса до мастурбации со своим же клоном. Мадонна в шикарной форме, она танцевала на протяжении двухчасового концерта, как в старые добрые! Это шоу получилось более душевным и теплым, если сравнивать с ранними концертами певицы. Возможно дело в том, что на сцену вместе с ней выходили также ее дети, возможно, из-за общей тематики программы, в которой певица устроила также настоящее трибьют-шоу, посвятив его ушедшим легендам, коллегами и друзьям - Майкл Джексону, Дэвиду Боуи и другим. Она много говорила о семье, ценностях и любви, о событиях в мире! Этим туром певица доказывает в очередной раз, что является истинной королевой поп-музыки!» - заявляет Тим Блуз.
Гид и общественный деятель Оксана Яаксон: для обнаженных мужских ягодиц есть стриптиз-клубы!
Мы даже не сомневаемся, что десяткам фанатов Мадонны пришлись по душе те пошлости, которые 65-летняя артистка вытворяла со своими танцорами на сцене, но есть и те, кто больше рассчитывал на хороший вокал, чем на такой разврат. «Я, конечно, не ханжа, но мне кажется, что для демонстрации обнаженных мужских ягодиц существуют стриптиз-клубы. А на концерте следовало бы больше внимания уделить вокалу Мадонны, который, как показал концерт в Швеции, у певицы устал… Возможно, для того, чтобы отвлечь внимание от этого факта, и пришлось запустить на сцену полуголых мужиков?!» - удивленно заявляет Оксана Яаксон.
Художник-модельер Максим Хлебников: она звезда! Она - легенда!
«По счастливой случайности попал на концерт Madonna Celebration Tour, который состоялся в Стокгольме 28 октября в Tele2 Arena.
Являясь организатором Международных фестивалей, могу сказать, насколько сложно организовать мероприятие такого масштаба, а уж тем более Международный тур. Мадонна - легенда, она звезда, и ее бюджет может располагать огромной командой, которая помогала ей в организации. Мероприятие прошло на высоком уровне, продумано было всё - от декораций, которые периодически сменяли друг друга, постановки и режиссуры, танцоров и помощников, до феерического светового шоу. Такой звезде не присуще скучные концерты, и я думаю, что каждый, кто был на нем, унес собой в памяти множество незабываемых впечатлений. Вот, в принципе, как и я.
Но я поехал не только ради того, чтобы вживую посмотреть на творчество Мадонны, которая достойно в свои 65, как мне кажется, показалась на мировой арене. Как дизайнеру, художнику-модельеру, моему любопытству нет предела, а особенно, если это касается иконы стиля, можно сказать, нескольких поколений. А ведь кроме исполнения самых знаменитых хитов меня также удивили эпические сценические наряды королевы поп-музыки. Насколько мне известно, эти непростые образы придумали креативные дизайнеры Eyob Yohannes и Rita Melssen. Кроме того, для особенных образов были привлечены Donatella Versace, Jean Paul Gaultier. Таким образом шоу Мадонны, к тому же, превратился в модный креативный показ. Шоу началось с неожиданного перформанса - Bob the Drag Queen, он вышел, если не ошибаюсь, в образе Мадонны, которая в 90-е, посвятила его Марии-Антуанетте, для ее выступления в Vogue.
На концерте прослеживались разные вариации луков: легкий гранж 80-х, затем, как будто показали фильм о боксе, - когда танцоры были одеты в боксерскую одежду, а Мадонна была в боксерском халате, после раскрывая платье-комбинацию. Не мало удивило черное мини-платье конуса, в котором Мадонна вышла под песню Vogue, инкрустированное черными кристаллами, и скорей всего, эта работа Жана-Поля Готье, как помнится из версии ее культового бюстгальтера-конуса, но это нечто новое...
Под песню Don’t Tell Me образ западной моды ее был схож отдаленно с выпущенным на эту песню известным клипом - кожаный корсет и рубашка - был подчеркнут ковбойской шляпой и парой ковбойских сапог. Особый образ, который меня вдохновил, это некий футуризм, комбинезон, который выглядит как доспехи, выполненный в виде битого стекла. Похоже на почерк Versace, который всегда притягивает своей роскошью и стройным силуэтом.
Во всех образах прослеживалась многофункциональность, однозначно! Пауз между номерами почти не было, поэтому насколько продуманно было и то, чтобы она могла довольно быстро переодеваться. Быстрая смена костюмов возможна только благодаря стратегической многослойности, как-будто на ней были образы/костюмы один под другим, чтобы быть всегда готовой для следующего номера... Ох, невероятно!
Чтобы воссоздать всё это, надо быть не только звездой, но и уметь работать с окружающими ее людьми и принимать в проекте непосредственное участие. У нее получилось (я думаю так было всегда, но сейчас речь идет о моем личном посещении). Она Звезда! Она легенда!» - восторженно прокомментировал выступление Максим Хлебников.
Редактор и ведущий новостей DFM Владимир Полетаев: отельеры в Стокгольме хотели «сорвать куш»
«Событие, которое ждал всю свою сознательную жизнь. Можно не быть фанатом творчества Мадонны, но пропустить выступление легендарной певицы, которая, к тому же является самой продаваемой артисткой всех времен, было бы глупостью. Еще будучи студентами факультета хореографии, мы с одногруппниками нередко обращались к творчеству королевы поп-музыки, вдохновляясь на новые идеи для сюжетов и костюмов своих постановок, и используя узнаваемые мелодии в спектаклях и номерах.
В свете событий, происходящих в мире, и учитывая возраст певицы, было принято безоговорочное решение посетить концерт. Билеты были куплены еще на старте предпродаж, а билеты на паром и самолет, как и апартаменты, были выкуплены заблаговременно. Однако, за несколько дней до мероприятия, владелец апартаментов сообщил, что не может разместить… О причинах догадаться несложно: цена на этапе бронирования составляла 200 евро за сутки, а на даты проведения концерта цена выросла в 3-4 раза, и каждый отельер хотел «сорвать куш». Но деваться уже было некуда.
Минуя бесконечные очереди и попадая на площадку, многие знают, что концерт такого уровня звезд может не начаться и спустя час… Своей пунктуальностью не отличилась и Мадонна, задержав начало шоу на полтора часа. В холлах стадиона царила атмосфера безумства: тысячи людей совершенно разного возраста в экстравагантных костюмах и с ярким макияжем распевали известные хиты артистки. Выступление певицы совпало с празднованием в местных барах и клубах Хэллоуина. Концертную программу в Стокгольме Мадонна открыла композицией Nothing really matters, из ее седьмого студийного альбома Ray of Light.
Всего для 20-тысячной аудитории TELE2 арены певица исполнила больше 30 хитов, включая Vogue, Like a Prayer, Papa Don't Preach и другие композиции. Поддержать звездную мать решили и дочери: 11-летняя Эстер исполнила танец в стиле Вог, а 17-летняя Чифундо Мерси Джеймс аккомпанировала матери на рояле. Кроме того, отдельный номер программы певица посвятила и королю поп-музыки Майклу Джексону. Безусловно, в драматургии номеров нашли отражение и темы актуальных событий, минувших дней и происходящих сегодня. Абсолютно каждый номер легендарной Мадонны заслуживает отдельного внимания и обсуждения на режиссерских факультетах. Концерт продлился больше двух часов. После чего многотысячная толпа оправилась в ближайшие бары, из которых продолжали звучать хиты Мадонны».
Алексей И. из Таллинна о концерте Мадонны: понравилось всё, кроме организации!
Алексей обратил внимание на неидеальную организацию концерта, о чем рассказал нашей редакции. «Всё понравилось, кроме организации. Туалеты были на улице в кабинках, за напитками огромная очередь. Гардероба не было, пришлось стоять с куртками. Мадонна опоздала где-то на час. А сам концерт крутой - звук, свет, инсталляции», - прокомментировал Алексей И.