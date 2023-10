ФОТО, ВИДЕО ⟩ Таллиннцы, побывавшие на концерте Мадонны: некоторые до сих пор пребывают в шоке от увиденного

Минуя бесконечные очереди и попадая на площадку, многие знают, что концерт такого уровня звезд может не начаться и спустя час… Своей пунктуальностью не отличилась и Мадонна, задержав начало шоу на полтора часа. В холлах стадиона царила атмосфера безумства: тысячи людей совершенно разного возраста в экстравагантных костюмах и с ярким макияжем распевали известные хиты артистки. Выступление певицы совпало с празднованием в местных барах и клубах Хэллоуина. Концертную программу в Стокгольме Мадонна открыла композицией Nothing really matters, из ее седьмого студийного альбома Ray of Light.