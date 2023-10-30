«Многие люди звонили и предлагали свою помощь. Одежда, зимние шапки, перчатки... Но были и те, кто начал меня ругать за то, что я так много получаю внимания и прошу помощи, а ведь есть и другие, которым она нужна», - начинает дрожать голос матери-одиночки, которая потеряла свой дом во время пожара в Вильянди, словно пытаясь найти объяснение своим мольбам о помощи. «Но я же действительно потеряла свой дом, у меня маленькие дети...»
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ДОБРО И ЗЛО РУКА ОБ РУКУ ⟩ Мать четверых детей, потерявшая дом в результате пожара: много помогают, но и оскорбляют тоже
В пятницу вечером на улице Тооме в Вильянди загорелся четырехэтажный жилой дом. Кадри, проживавшая на первом этаже многоквартирного дома, теперь просит помощи у добрых людей. «Я успела взять только пару зимних вещей своих детей и телефон. Это все, что у нас осталось». - делится отчаянная Кадри. «Власти города предложили нам приют на ночь, но это не лучшее решение с четырьмя детьми. Они и так в шоке!» - говорит Кадри, которая в своей публикацией в Facebook написала, что будет благодарна как за жилье, так и за детскую одежду и еду.