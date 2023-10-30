ДОБРО И ЗЛО РУКА ОБ РУКУ ⟩ Мать четверых детей, потерявшая дом в результате пожара: много помогают, но и оскорбляют тоже

В пятницу вечером на улице Тооме в Вильянди загорелся четырехэтажный жилой дом. Кадри, проживавшая на первом этаже многоквартирного дома, теперь просит помощи у добрых людей. «Я успела взять только пару зимних вещей своих детей и телефон. Это все, что у нас осталось». - делится отчаянная Кадри. «Власти города предложили нам приют на ночь, но это не лучшее решение с четырьмя детьми. Они и так в шоке!» - говорит Кадри, которая в своей публикацией в Facebook написала, что будет благодарна как за жилье, так и за детскую одежду и еду.